Printre atâtea scumpiri, avem şi o veste bună: chiar înainte de Crăciun, preţurile pentru carnea de porc nu cresc. Ba chiar am putea vedea ieftiniri în magazine. Dacă pe clienţi îi ajută, fermirii se plâng că vând sub preţul de producţie.

De obicei, sărbătorile de iarnă aduceau creşteri de preţ la carnea de porc. Acum lucrurile stau invers.

"Aceleaşi preţuri. Nu e nicio diferenţă. Cu aceleaşi preţuri lucrăm de foarte mult timp. Pulpa de porc o avem la 24 de lei fără os, spata de porc pentru preparatele tocate 23. Scăricica 32, muşchiul file 30 de lei, ceafa 32", a spus Iulia Ion, reprezentant măcelărie.

Ba chiar unii clienţi găsesc carne mai ieftină.

Reporter: Cum vi se par preţurile pentru carne?

Client: Mai mici, am găsit pulpa cu 20 de lei.

Reporter: Şi cât aţi cumpărat?

Client: 5 kg, am făcut şi cârnaţi.

În prag de Crăciun, fermierii români se plâng că au cea mai abruptă scădere de preț la carne de porc din Uniunea Europeană. 166 de euro pe suta de kilograme de carcasă, cu peste 20% mai puţin faţă de anul trecut.

"Undeva în jurul a 7,20 lei, cu tot cu TVA, la poarta fermei, pentru porcii în viu. Pesta porcină din Spania. Spania n-a mai putut exporta pentru o perioadă de timp către anumite ţări terţe. Pe de altă parte, tarifele impuse de China faţă de anumite abatoare din Europa a făcut să rămână mai multă carne în Europa. Acest lucru a făcut să scadă preţurile în toată Europa", a declarat Adrian Balaban, Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc.

Costul mare de producție care face ca acum fermierii să vândă sub cost.

"Producţia internă de carne de porc a crescut în acest an, însă procentul nu este unul semnificativ. Aşa că, în continuare, suntem nevoiţi să importăm. Mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când consumul se dublează", a transmis reporterul Observator Mădălina Chiţac.

"Semnele de la început, din primele 6-7 luni erau dătătoare de speranţe. Numai că nu s-a îndeplinit prognosticul nostru. Cauza principală rămâne peste porcină africană", a mai spus Adrian Balaban.

Anul trecut, am importat carne de porc de peste un miliard de euro. Peste 400 de mii de tone.

