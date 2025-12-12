Măsurile fiscale din vară ne afectează încă din greu bugetul. Inflaţia rămâne aproape de nivelul de 10%, iar multe produse şi servicii depăşesc cu mult acest prag. Eliminarea plafonării şi liberalizarea pieţei energiei au dus la preţuri cu 62% mai mari în noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Comercianţii spun că tăvălugul scumpirilor va lovi abia în lunile următoare, când şi cei care au ţinut costurile de producţie în frâu vor reflecta majorările de taxe în preţurile produselor finale.

"Cumpără mai puţin, nu mai cumpără ca înainte, kilograme.", a spus o comerciantă.

Motivul e simplu. Inflaţia a rămas la un nivel ridicat, de 9,8%, aproape 10% în noiembrie, similar cu luna octombrie.

Utilităţile s-au scumpit cel mai mult în ultima perioadă. Energia electrică ne-a costat în noiembrie cu 62% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi pentru căldură am plătit mai mult. Energia termică a înregistrat o majorare de aproape 19% <18,8%>. Gazele s-au scumpit şi ele cu 5%, comparativ cu 2024. Iar serviciile de apă, canal şi salubritate au avut preţuri mai mari cu 14% faţă de 2024.

"Ce vedem deja ca tendinţă este reducerea consumului. În România o mare parte din veniturile lunare ale unei familii se duc pe cheltuieli curente, adică tot ce înseamnă mâncare, utilităţi şi transport, unde eşti supus direct efectelor inflaţiei.", a explicat Alexandra Smedoiu, analist financiar.

"Toate preţurile au luat-o în sus. Salariile au rămas foarte mici.Orice leu în plus se simte.", a adăugat o femeie.

Reporter: Ce aţi mai tăiat de pe listă?

Femeie: Foarte multe.

Preţul energiei s-a reflectat în toate celelalte costurile de pe piaţă, deja influenţate de taxele nou introduse. În noiembrie fructele s-au scumpit cu 15%, carnea de vită cu 11%, laptele de vacă a înregistrat şi el o majorare de peste 11%, iar ouăle s-au scumpit cu 9% faţă de anul trecut. Şi preţul cafelei a explodat. 20,5% este majorarea înregistrată în luna noiembrie, pe fondul factorilor externi, printre care seceta şi inundaţiile din ţările exportatoare.

Efectele se văd deja în pieţe şi supermarketuri.

"Puterea de cumpărare e scăzută, vânzările s-au dus în cap. Discutam cu producătorii care pe cifra de afaceri - nu vorbesc pe volume- au scădere de 10%. Producătorii de perisabile, în special, merg acum cu preţ de dumping ca să nu rămână cu ele pe stoc. Să vedem ce se va întâmpla în primul trimestru al anului 2026 când trebuie să îşi recupereze pierderile.", a spus Dorin Cojocaru, Preşedintele April.

"Nu mai are lumea putere; care lua 10 kile, ia acum poate cinci kile. Avem clienţi care iau cu sutele de grame. Până într-un kilogram.", a adăugat comerciantul.

Reporter:Aţi mai umblat la preţuri?

Comerciant: Momentan nu, nici sus, nici jos.

"O lună, două, trei poţi să mergi cu profit zero. Problema este că vor veni taxele locale cu 1 ianuarie vor intra, automat, în preţul la raft.", a mai spus Dorin Cojocaru.

Şi serviciile de transport s-au scumpit.

Cei care călătoresc cu trenul au plătit în noiembrie cu 18,59% în plus pentru bilete faţă de acum un an. Mai urmează o scumpire de 10% după data de 14 decembrie, când intră în vigoare noul mers al trenurilor.

"Anul viitor ne aşteptăm ca inflaţia să rămână, în continuare, ridicată, dar să vedem o tendinţă de scădere. Dacă anul acesta terminăm cu o inflaţie de 10% - anul viitor, probabil, un 6-7%. Cursul se va deprecia, adică vom plăti mai mult pentru un euro; importurile vor fi mai scumpe.", a adăugat analistul.

Tot din ianuarie, carburanţii se scumpesc cu 35 de bani pe litru, odată cu majorarea accizelor.

