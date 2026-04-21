Observator îţi arată în exclusivitate primele bunuri de lux pe care Fiscul le scoate la licitaţie ca să recupereze bani de la politicieni şi oameni de afaceri cunoscuţi, condamnaţi pentru corupţie. Limuzina fostului tenismen şi businessman Dinu Pescariu, apartamentele lui Marian Vanghelie şi ceasurile de colecţie pe care le purta...chiar un fost şef al ANAF. Toate sunt puse la vânzare online săptămâna viitoare, unele, la preţ redus.

Mercedesul cu care Dinu Pescariu impresiona este de vânzare acum la licitaţia pe platforma Fiscului. Acuzat de spălare de bani, fostul tensimen trebuie să restituie statului peste 11 milioane de doari. Autorităţile au confiscat dintr-un cont elveţian o parte din bani, iar acum rotunjesc suma - îi vând maşina.

"Preţul de licitaţie e de peste 11 mii de euro", spune Mironel Panţuroiu, secretar general adjunct ANAF.

Ironia sorţii, ANAF scoate la licitaţie şi două ceasuri ale unui fost director - Sorin Blejnar, condamnat pentru că a luat 12 milioane de lei ca să ajute un om de afaceri să primească nişte contracte cu Fiscul.

"Sunt categorii de contribuabili, unii executaţi în urma unor sentinţe penale. Chiar şi fostul nostru coleg Blejnar are 2 ceasuri care sunt urcate deja în platformă. Cel mai scump este un Porche Design şi preţul de pornire e de 22.500 de lei", spune Mironel Panţuroiu, secretar general adjunct ANAF.

În cazul acesta, preţul de pornire este jumătate din cel de magazin. Al doilea ceas, o marcă elveţiană de colecţie, are preţul de pornire 6.000 de lei, un sfert din valoarea de pe site. Lista VIP-urilor care îşi pierd averile pe site-ul ANAF este lungă.

Apartamente celebre, scoase la licitaţie

Fiscul scoate la licitaţie două apartamente celebre, ale lui Marian Vanghelie, fostul primar condamnat pentru corupţie. Statul are de recuperat un prejudiciu de 13 milioane de lei de la el şi îi vinde locuinţele din această clădire de pe bulevardul Dacia, una dintre zonele selecte ale Capitalei. Ambele au peste 100 de metri, unul este la parter, altul la etaj. Preţul de pornire: un milion 400 de mii, respectiv un milion 600 de mii de lei.

19 terenuri ale Elenei Udrea sunt scoase şi ele la licitaţie de ANAF. La fel, şi 19.000 de metri pătraţi de teren din Snagov, lângă Bucureşti, care au aparţinut lui Marian Căpăţînă, intermediarul prin care interlopii l-au mituit pe fratele fostului preşedinte Traian Băsescu. Fiscul îi vinde pământul pentru şapte milioane de lei.

"Începând cu data de 29 vor începe primele licitaţii. Avem 3 paşi de licitaţie, în funcţie de valoarea fiecărui bun. Bunurile cu valoare mai mică au 3 zile de licitaţie, bunurile medii 7 zile şi cele valoaroase la 10 zile de licitaţii", spune Mironel Panţuroiu, secretar general adjunct ANAF

"Este bine că se recuperează nişte bani de pe urma unor oameni care au încălcat legea şi au comis evaziune fiscală. Însă principalul motiv pentru care trebuie să se întâmple acest lucru este acela că, în felul acesta se revine la un nivel de echitate socială. Dacă unii dintre noi trebuie să plătim taxe, este normal ca lumea să plătească taxe egale", spune Christian Năsulea, profesor de economie.

Oricine poate licita online pentru bunurile scoase la licitaţie de Fisc dacă depune o garanţie. Interesul şi curiozitatea sunt mari. Cele aproape 1.000 de bunuri de pe platformă au până acum peste 43.000.000 de vizualizări.

