Video Cine scapă de birocraţie. Persoanele fizice care nu sunt obligate să folosească sistemul e-Factura

Veste importantă pentru mulți români! De la 1 iunie, statul renunță la obligativitatea folosirii sistemului e-Factura pentru anumite persoane fizice. Asta înseamnă că dacă ești autor, traducător, actor sau muzician sau dacă obții venituri din drepturi de autor fără să ai PFA sau firmă, nu vei mai fi obligat să folosești acest sistem.

de Eduard Marin

la 20.05.2026 , 08:35
Decizia vine după mai multe discuții cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, dar și cu specialiști fiscali. Concluzia a fost destul de clară.

Pentru aceste categorii, e-Factura ar fi adus mai multă birocrație și costuri inutile fără un impact real în combaterea evaziunii fiscale. e-Factura este sistemul digital al statului prin care facturile sunt trimise și înregistrate la ANAF pentru mai mult control și transparență. Astfel, sistemul nu dispare, dar devine opțional pentru persoanele fizice care se identifică prin CNP.

Autoritățile spun că digitalizarea ANAF rămâne o prioritate, însă trebuie făcută treptat și inteligent, fără să pună presiune pe contribuabilii corecți. Mai puțină birocrație, reguli mai simple și o adaptare mai bună la realitate.

Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză.

