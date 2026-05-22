Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, chirii, investiții, drepturi de autor sau alte surse trebuie să depună în 2026 Declarația unică la Agenția Națională de Administrare Fiscală. ANAF a anunțat că termenul-limită pentru depunerea formularului 212 este 25 mai 2026.

Declaraţia unică 2026. Care este termenul limită - Arhiva Observator

Declarația unică este folosită pentru declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice. Formularul trebuie completat de contribuabilii care au realizat venituri extrasalariale în anul anterior sau care datorează contribuții sociale.

Care este termenul-limită în 2026

Potrivit informațiilor publicate de ANAF, termenul standard pentru depunerea declarației și plata obligațiilor fiscale este 25 mai 2026.

Articolul continuă după reclamă

Contribuabilii care depun și plătesc anticipat anumite obligații fiscale pot beneficia, în anumite condiții, de bonificații. În 2026, ANAF a introdus și varianta precompletată a declarației unice pentru unele categorii de venituri.

Cum se depune Declarația unică

Formularul poate fi depus:

online, prin Spațiul Privat Virtual ANAF;

prin platforma electronică dedicată declarației unice;

în format fizic, la registratura ANAF sau prin poștă, cu confirmare de primire.

ANAF recomandă depunerea online, procesul fiind mai rapid și mai simplu pentru contribuabili.

Cine trebuie să depună Declarația unică în 2026

Declarația unică trebuie depusă de persoanele care au obținut:

venituri din activități independente (PFA, profesii liberale);

venituri din chirii;

venituri din investiții și dividende;

drepturi de autor;

activități agricole;

venituri din străinătate;

alte venituri supuse impozitării.

De asemenea, formularul este utilizat și pentru stabilirea contribuțiilor la pensie (CAS) și sănătate (CASS), în funcție de nivelul veniturilor realizate.

Una dintre cele mai importante schimbări anunțate pentru 2026 este introducerea formularului precompletat și a unei noi interfețe online. Contribuabilii pot completa declarația direct în browser, fără a mai descărca PDF-ul inteligent folosit în anii anteriori.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰