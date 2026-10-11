Facturi la curent mai mari cu 20% în această iarnă. Ce spune Cristian Buşoi despre gaze şi încălzire

Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energia electrică în această iarnă, iar creșterile ar putea ajunge la aproximativ 20%, potrivit estimărilor prezentate de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul a explicat ce se întâmplă cu reactoarele de la Cernavodă, dar și dacă sunt așteptate majorări ale prețurilor la gaze și încălzire.

Facturile la curent ar putea creşte cu 20% în această iarnă. Ce spune Cristian Buşoi despre gaze şi încălzire - arhivă

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat la Antena 3 CNN că îngrijorările privind evoluția prețurilor la energie sunt ridicate la nivelul Uniunii Europene, în contextul războiului, al prețurilor mari la gaze naturale și al problemelor din sectorul energetic.

"După Consiliul de miniștri de la Dublin, la care am fost și am reprezentat România, îngrijorarea miniștrilor din UE este foarte mare. Comisarul european pentru energie a trimis scrisori pentru toate statele membre", a declarat secretarul de stat.

Cu toate acestea, oficialul susține că România nu ar trebui să se confrunte cu scumpiri ale energiei electrice de 50%, procent vehiculat în spațiul public.

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"În acest moment nu vedem condiții ca prețurile la energie să crească atât de mult în această iarnă. În România se vorbește de creșteri de 50%, nu există motiv să se întâmple asta", a afirmat Cristian Bușoi la Antena 3 CNN.

În schimb, estimările prezentate de acesta indică posibilitatea unor majorări moderate.

"Vorbim de creșteri moderate, de 20% în acest moment, ca prognoză, ceea ce, ținând cont de tot, e un lucru la care trebuie să ne așteptăm", a explicat oficialul.

Când ar putea fi repornite reactoarele de la Cernavodă

Unul dintre factorii care influențează producția de energie electrică este situația de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde repornirea reactoarelor depinde inclusiv de evoluția nivelului apei.

Cristian Bușoi a declarat că, în prezent, nivelul apei din apropierea centralei se află la un minim istoric, iar o eventuală creștere în următoarele zile nu ar fi suficientă pentru repornirea reactoarelor.

"Încă nu știm când se va redeschide Cernavodă. Suntem la un nivel minim istoric de apă în apropierea centralei. Pare că în următoarele zile va fi o ușoară creștere, dar nu cât să se poată deschide cele două reactoare", a afirmat secretarul de stat.

Întrebat despre calendarul reluării activității, acesta a precizat: "În următoarele 10 zile, cu siguranță nu".

Oficialul a subliniat că revenirea reactoarelor în sistemul energetic național este importantă pentru reducerea importurilor de electricitate.

"Contează foarte mult momentul în care vom deschide și vom avea din nou 1.300 de MW produși în România. Nu vom mai importa, mai ales seara și mai ales din Bulgaria", a explicat Bușoi.

El a mai precizat că măsurile luate în legătură cu centrala au ca scop asigurarea funcționării în condiții de siguranță nucleară și nu indică existența unui risc de accident.

Ce spune Bușoi despre prețul gazelor și facturile la încălzire

Secretarul de stat a atras atenția și asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, care ar putea influența prețurile internaționale la energie.

"Contează foarte mult și ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, pentru că lucrurile sunt imprevizibile, se pot complica", a declarat acesta.

În schimb, o eventuală deblocare a Strâmtorii Ormuz ar putea contribui la scăderea prețurilor la gaze naturale și petrol, a explicat Bușoi.

În ceea ce privește încălzirea locuințelor, oficialul a afirmat că nu sunt anticipate majorări ale prețurilor pentru consumatorii casnici.

"Pentru încălzire nu e preț reglementat pentru consumatorii casnici aici nu vor fi creșteri. Suntem țară producătoare, sunt deja în depozite, nu există risc", a declarat Cristian Bușoi.

Potrivit acestuia, presiunea asupra facturilor ar putea fi mai mare în cazul energiei electrice, unde prețurile sunt influențate de producția internă și de evoluțiile de pe piețele internaționale.

Ar putea crește ajutorul pentru consumatorii vulnerabili

Cristian Bușoi a mai afirmat că există posibilitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile, inclusiv prin majorarea ajutorului acordat pentru plata energiei electrice.

"Pe partea de energie se pot lua decizii și în Parlament, s-au luat și în vara asta. Problema e cu rectificarea bugetară. Se poate crește ajutorul care e de 50 de lei pentru persoanele vulnerabile, dacă trebuie", a declarat secretarul de stat.

O eventuală majorare ar depinde, așadar, de deciziile autorităților și de resursele bugetare disponibile.