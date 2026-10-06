Deschideţi buzunarele, ne pregătim pentru facturi şi mai mari la curent! Dunărea este la cote minime, centrala de la Cernavodă rămâne închisă cel puţin până la jumătatea lunii, iar importurile ar putea ajunge la cantitatea maximă suportată de reţea. Şi este doar începutul. Comisarul european pentru energie a avertizat că urmează o iarnă şi o primăvară cu preţuri grele.

"Suntem în cea mai dificilă şi provocatoare situaţie din ultimele decenii", a avertizat Cristian Buşoi, secretar de stat Ministerul Energiei

Din cauza nivelului scăzut al Dunării, nu mai avem de două luni curent produs de Centrala Nucleară de la Cernavodă. Iar reactoarele nu vor porni prea curând. Aici, în zona Cernavodă, nivelul apei a scăzut semnificativ în ultimele 24 de ore. Reactoarele rămân închise înca cel putin 10 zile.

Dunărea va rămâne în aceasta perioadă la minime istorice

Debitul scăzut scade şi producţia de curent a hidrocentralelor. În plus, din cauza unei avarii, s-a oprit şi centrala de la Turceni, care funcţionează cu cărbuni.

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"Debitele în continuare sunt foarte scăzute pe Dunăre. Avem 1250, tendinţa e uşor de scădere, spre 1220. Avem cel mai prost an hidrologic pe Dunăre până acum din luna aprilie mai încoace. Acum, pe Porţile de Fier I şi II avem undeva la 250 mWH oră producţie instantanee, pe naţional la această oră deja importăm.

Erau vremuri în care exportam începând cu aceste ore acum întrucât intensitatea luminii solare scade şi va scădea pe timp de iarnă, vom importa din ce în ce mai mult iar partea de export se va situa undeva în jurul amiezei. /taie/ Am început să importăm energie şi ziua", a explicat inginerul Cristinel Popescu.

În zilele următoare, importurile ar putea ajunge la maxime istorice - aproape cât jumătate din consumul naţional de electricitate.

"Orice zi care ne obligă să apelăm la importuri poate avea un impact pe preţuri care se adaugă la situaţia extrem de dificilă şi îngrijorătoare la nivel european. Aşa cum a avertizat şi comisarul pentru energie, ne aşteptăm, din cauza preţului mare la gaz, dacă nu se deschide strâmtoarea Ormuz, ne aşteptăm la preţuri record la electricitate", a mai adăugat Cristian Bușoi.

Cel mai ieftin furnizor a scumpit curentul

Preţuri pe care am început deja să le decontăm în facturi. Cel mai ieftin furnizor a scumpit curentul, iar concurenţii vor mări şi ei tarifele chiar şi cu 20 de procente.

"Vorbim, deocamdată, sigur de creşteri modeste. undeva sub 10%. Dar acestea se vor accelera pe măsură ce nu reușim să punem mai multă capacitate în funcțiune. Ne putem aștepta la creșteri și de 20-30% la factură", a declarat Corina Murafa, expert în Energie.

"Consumatorii casnici pot în continuare atunci când se poate să-și reprogrameze de la orele de vârf către alte perioade ale zilei anumite activităţi casnice care înseamnă consum de electricitate", mai explică Bușoi.

Românii plătesc cel mai mare preţ la curent din Uniunea Europeană raportat la puterea de cumpărare.