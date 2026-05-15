Gazul din Marea Neagră, speranţa pentru facturi mai mici de anul viitor. Finalizarea celui mai important proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre, Neptun Deep, ar putea stopa creşterea preţului gazelor, aşteptată după ce va expira plafonarea pentru populaţie. Reprezentanţii Romgaz vor ca zăcământul să fie folosit cu prioritate de România, iar costurile pentru consumatorii industriali şi cei casnici să fie corecte, nu copleşitoare.

În larg şi pe uscat se lucrează la foc continuu pentru ca, de anul viitor, România să poată extrage gaze din Marea Neagră. Neptun Deep, un proiect comun OMV Petrom - Romgaz, intră în cea mai spectaculoasă etapă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un puzzle care trebuie asamblat până anul viitor.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe apă, infrastructura Neptun Deep include platforma offshore, trei sisteme submarine şi zece sonde de producţie - patru deja forate în zona zăcământului Pelican Sud şi şase pe zăcământul Domino.

Platforma va ajunge anul acesta în Marea Neagră

"Platforma care este în execuţie în Indonezia şi care anul acesta va ajunge în Marea Neagră. Picioarele platformei care sunt în Italia", a spus Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Neptun Deep va transforma România în exportator de gaze, însă mulţi speră ca beneficiile să se vadă şi în facturile noastre. Mai ales că din aprilie 2027 expiră plafonarea preţurilor pentru clienţii casnici.

"Nu va duce la altceva decât formarea unui preţ real şi corect în România atât pentru consumatorul casnic, cât şi pentru consumatorul industrial", a spus directorul general adjunct Romgaz, Aristotel Jude.

"Vom vedea în ce măsură vor putea să aibă o strategie sau o politică de preţ prin care să avantajeze cetăţenii. [...] România este interconectată şi pe zona de energie electrică şi pe partea de gaze naturale", a spus specialistul în energie Silvia Vlăsceanu.

Nu există garanţia că gazul nu va ajunge pe alte pieţe

Prin urmare, nu există garanţia că gazul nu va ajunge, de fapt, pe alte pieţe. În plus, "reînvierea" industriei îngrăşămintelor chimice, prin Azomureş, dar şi a altor combinate importante, discutată în această perioadă, ar putea da peste cap cifrele consumului.

"Acest proiect va aduce, în apogeul lui de producţie, 8 miliarde de metri cubi pe an. În condiţiile în care România are un consum aproximativ de 10 miliarde. Dar sunt planuri extensive de a creşte consumul", a spus specialistul în energie Corina Murafa.

"Cred că îi oferă României un rol mult mai important în cadrul Uniunii Europene. [...] Când vom avea gazul vom putea vedea toate beneficiile economice care vin la pachet cu acest proiect", a spus CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere.

Patru miliarde de euro este investiţia estimată pentru deschiderea Neptun Deep. Specialiştii spun că, la consumul actual, între 3 şi 5 decenii, România nu va mai avea nevoie de gaze din import.

Greta Neagu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰