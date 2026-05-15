Femeia din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în arestul IPJ Alba. Era singură în celulă şi a fost găsită, dimineaţă de gardieni, la schimbarea turei. A fost chemată o ambulanţă, dar nu s-a mai putut face nimic.

La finalul lunii februarie, Amiana Păştină, a fost adusă, sub escortă, în faţa judecătorilor de la Curtea de Apel Alba-Iulia pentru că a contestat măsura arestului preventiv. Era a treia oară când voia să scape de arest, iar cererea i-a fost respinsă de magistraţi.

Era închisă în arestul Inspectoratului Judeţean din Alba-Iulia, pentru că cel din Sibiu era în renovare.

Din motive de siguranţă, femeia stătea singură în celulă şi în afară de cei doi copii, nimeni nu avea voie să o viziteze. Avea un comportament extrem de imprevizibil, spun poliţiştii, astfel că în ultimele luni a primit de mai multe ori consiliere psihologică.

A fost găsită, fără suflare, dimineaţă, de poliţişti, după ce s-a schimbat tura.

"Au identificat în baia camerei de detenţie o femeie de 38 de ani aflată în stare de inconştienţă și prezentând o plagă", a declarat Mădălina Crişan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

Amiana Păştină a fost arestată la finalul anului trecut, după ce procurorii au strâns probe care arătau că şi-a ucis mama, cu premeditare, ajutată de o asistentă medicală care i-ar fi făcut rost de sedative. Mama ei, Codruţa Notar avea 59 de ani şi deţinea o firmă de contabilitate apreciată în Sibiu.

"Am cunoscut-o acum doi ani, era o femeie foarte, foarte serioasă. Avea firma ei, eram chiar prieteni buni. Fiica ei a moştenit casa şi tot", spunea atunci Damian Ioan, vecin cu victima.

Mama Amianei Păştină a murit în vara lui 2024. Medicii chemaţi de urgenţă au constatat că victima suferise un infarct. La înmormântare, Amiana a jucat perfect rolul fiicei îndurerate - acuza stări de leşin şi a cerut perfuzii ca să-şi revină, tocmai ca să nu dea nimic de bănuit, spun apropiaţii victimei. După crimă, în doar jumătate de an, femeia a reuşit să vândă două case şi două apartamente. Apoi s-a mutat în Dubai.

"A încercat să vândă casa, a făcut un mic bazar în curte, în garaj, cu sticle, pahare, cu lucruri de valoare. A plecat în Dubai în primăvară", a mai povestit vecinul victimei.

S-a întors în ţară, în decembrie anul trecut pentru a vinde şi ultima vilă. O proprietate pentru care a cerut un milion de euro. Atunci a fost reţinută.

Amiana Păştină şi asistenta medicală care a ajutat-o au fost arestate. La audieri şi-au recunoscut faptele, dar singura care a arătat remuşcări a fost asistenta, au precizat procurorii.

"Mobilul faptei a fost intrarea în posesia moşternirii", a declarat Valentin Florescu, Procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

După audieri, anchetatorii au reuşit să completeze tabloul crimei care a ieşit la iveală după ce, la autopsie s-a găsit în corpul victimei, o cantitate suspectă de sedative. Şi tot sedativele i-au dus pe procurori pe o pistă incredibilă. Amiana Păştină ar fi primit indicaţii pentru a-şi pune planul diabolic în aplicare chiar de la Adriana Viliginski, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. Cele două erau prietene, iar anchetatorii au descoperit că văduva lui Kreiner, psiholog i-ar fi dat informaţii despre sedative şi ar fi învăţat-o cum să distrugă probele video. Şi Adriana Viliginschi a fost arestată.

