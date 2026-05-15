Preţurile cresc de la o zi la alta, iar România conduce clasamentul scumpirilor la alimente din Uniunea Europeană. Ca să facă faţă, mulţi şi-au schimbat atât lista de cumpărături, cât şi obiceiurile: cumpără la bucată, caută promoţii dar tot suspină când fac totalul.

Am întâlnit-o pe Bianca Ene într-o piaţă din Galaţi. A venit împreună cu fetiţa ei să cumpere fructe şi legume.

Câţiva dovlecei, patru ardei, roşii.

"Cam jumătate de kilogram îmi daţi. 26 de lei kilogramul. Un kg de carne de pui e 33, deci iei un kg de roşii, mai pui puţin şi iei carne. În general, cumpăr pe porţii. Se strică foarte repede în frigider.", spune Bianca Ene, clientă.

Din cei 100 de lei pe care şi-a propus să-i cheltuiască, n-a mai rămas mare lucru.

Bianca Cristina Ene, make-up artist: Aici sunt toate cumpărate. Mere, pere, morcov, păstârnac, pătrunjel, dovlecel. Şi ardei gras.

Reporter: Luate pe porţie.

Bianca Cristina Ene, make-up artist: Exact. 23 de lei.

Alt oraş, aceleaşi preţuri mari. La fiecare vizită pe care o face în supermarket, Ştefan Tascianu mai descoperă câte o scumpire.

"Ieri era 11.59 lei, azi sunt 12.49. De ieri până azi s-a scumpit cu un leu.", spune o clientă.

"La fructe avem şi produse la ofertă. Doar că acestea trebuiesc consumate repede. Dar reducerea e mare, 50%.", explică o vânzătoare.

"Aceste cereale, tot pt cel mic. Pentru dimineaţă. Laptele. Avem şi o promoţie. 8.64 de la 10 lei.", adaugă Bianca Ene.

Tragem linie.

"77 de lei o plăsuţă. Nu sunt foarte multe, dacă ne uităm atent, o gustărică, un sendviş pentru cel mic. Şi cam asta a fost tot.", explică Ştefan Tascianu, angajat la stat.

Peste trei mii de lei dă familia lui Ştefan pe mâncare, în fiecare lună. În timp ce preţurile tot cresc, veniturile au scăzut.

"Dacă acum ceva timp nu te uitai la preţuri şi doar le aruncai în coş, acum te uiţi şi după promoţii. Ideea e să poţi să economiseşti cât mai mult.", precizează Ştefan Tascianu.

România a înregistrat cea mai mare creştere a preţurilor la alimente, din UE. Numai în primele luni, alimentele s-au scumpit cu aproape 8%, iar dacă ne raportăm la ultimii ani, vorbim despre o scumpire de 60 de procente. Iar gospodăriile sunt din ce în ce mai vulnerabile. Românii cu venituri mici alocă peste 50% din cheltuieli doar pt mâncare. Iar cei cu venituri mari dau undeva la 25%.

"Cei care sunt săraci şi foarte săraci, din păcate sunt foarte loviţi. Inflaţia e fenomenul care, dacă durează, şi la noi durează de ceva vreme, polarizează foarte mult veniturile. O să ne transformăm foarte curând într-o ţară a unora foarte bogaţi şi puţini şi într-o ţară a unora foarte săraci şi foarte mulţi. Până şi cei care mai au ceva brumă de venituri trebuie să se gândească că ei vor ajunge foarte uşor din zona de mijloc către zona periferică.", apreciază Cristi Păun, profesor de economie.

Banca Naţională a României se aşteaptă la o inflaţie mai ridicată decât anticipase iniţial, pe fondul scumpirii energiei şi a combustibulilor.

