Facturile la apă s-au scumpit cu 62% în această țară. Familiile cu venituri mici abia mai fac față

Scumpirile i-au ajuns din urmă pe americani. Apa devine tot mai scumpă pentru familiile americane, pe măsură ce infrastructura învechită, reglementările privind poluarea şi schimbările climatice duc la creşterea facturilor pentru consumatorii casnici, iar avântul inteligenţei artificiale pune o presiune suplimentară asupra unor sisteme locale de alimentare cu apă, scrie Bloomberg.

Potrivit unui raport publicat marţi de ONG-ul de mediu Food & Water Watch, facturile la apa potabilă pentru gospodăriile din SUA au crescut cu aproximativ 62% în ultimul deceniu. Comparativ, preţurile de consum generale au înregistrat o creştere de aproximativ 39% iar preţurile la alimente au înregistrat un avans de 30% în aceeaşi perioadă. De asemenea, facturile la apă au crescut mai rapid decât veniturile gospodăriilor.

Food & Water Watch a constatat că facturile la apă sunt greu de achitat pentru gospodăriile cu venituri mici în aproape toate sistemele analizate. "O factură greu de plătit este adesea o factură neplătită", a declarat Mary Grant, director pentru politici privind apa în cadrul Food & Water Watch. Clienţii care acumulează restanţe riscă întreruperea furnizării sau, în anumite jurisdicţii, instituirea unor sechestre asupra locuinţelor, a precizat Mary Grant.

ONG-ul a descoperit că tarifele la apă variază foarte mult. Două sisteme mari de furnizare din Virginia de Vest, ambele deţinute de aceeaşi companie privată, facturau clienţilor o medie de 1.383 de dolari pe an. În schimb, pentru clienţii a trei sisteme mari de apă din Idaho, media anuală era de 286 de dolari, adică aproximativ o cincime din suma plătită de consumatorii din Virginia de Vest.

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Diferenţele privind sursele de apă, vechimea infrastructurii şi dimensiunea sistemului explică această variaţie a costurilor. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul formei de proprietate. Autorii raportului au constatat că sistemele orientate spre profit practicau tarife mai mari decât operatorii publici. Sistemele private, care reprezentau aproximativ 11% din totalul sistemelor studiate, sunt preponderent în categoria celor mai scumpe.

Însă atât sistemele private, cât şi cele publice s-au confruntat cu probleme comune: "Este vorba despre infrastructură învechită şi despre reducerea investiţiilor federale", a spus Mary Grant. Gestionarea contaminării chimice şi adaptarea la secetă, furtuni şi incendii de vegetaţie implică costuri ridicate, a adăugat ea.