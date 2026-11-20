S-a dat startul programului Casa Verde. Cine vrea baterii de stocare se poate înscrie de astăzi pentru a primi finanţare de la stat. Doritori sunt mulţi, numai în prima oră s-au depus peste 23 de mii de dosare, aşa că într-un final va conta şi ordinea în care s-au înscris doritorii. Dar ca de fiecare dată când se împart nişte bani, au apărut şi profitorii. Prosumatorii acuză că unele firme au dublat prețurile bateriilor odată cu lansarea programului.

"Am toate documentele deja la dispoziţie şi urmează să le încarc pe platformă", spune Mihai Badea, prosumator.

Mihai Badea are de doi ani instalate panouri fotovoltaice. Nu a avut bani şi de baterii de stocare, aşa că abia aştepta programul Casa Verde Baterii.

"Să-mi stochez energia, pentru că mă interesează să schimb şi autovehiculul cu unul electric şi dacă pot să am factura pe zero continuu, de ce nu. E o facilitate importantă pe care statul ne-o acordă. Îmi doresc două baterii de 16 kWh", spune Mihai Badea, prosumator.

Articolul continuă după reclamă

Interesul e uriaş. În primele 7 ore de la startul programului, fuseseră deja depuse peste 35 de mii de dosare. Banii se dau după un punctaj clar, dar criteriile sunt destul de uşor de îndeplinit, aşa că mulţi vor avea, probabil, punctajul maxim.

"Departajarea se va face tot prin minutul în care a fost depusă depusă cererea de finanţare pentru programul Casa verde", explică Gorge Truşcă, instalator baterii.

Sunt şanse ca mulţi care s-au înscris să rămână pe dinafară

Punctajul maxim care poate fi obţinut e de 100 de puncte. Se dau 35 de puncte pentru cei care contribuie cu cel puțin jumătate din valoarea bateriei. Alte 40 de puncte depind de capacitatea bateriei, aceasta trebuie să aibă de la 15 kWh în sus. Ultimele 25 de puncte sunt pentru cei care nu au mai accesat programele statului.

După înscriere, prosumatorii trebuie să aştepte ca Administraţia Fondului de Mediu să le verifice dosarul şi să-l aprobe. Ulterior, au la dispoziţie 90 de zile pentru a-şi alege instalatorul, aşa că primele baterii ar putea să fie instalate abia la începutul anului viitor.

"Va ajuta oamenii să scadă facturile la energie electrică, în acest moment în care vedem că preţurile sunt din ce în ce mai mari. Avem creşteri de 40-50% deja în ofertele transmise de furnizori, faţă de preţurile de anul trecut", explică Adrian Vintilă, expert în energie.

Prosumatorii acuză că unele firme au umflat prețurile, odată cu programul

Atenţie mare la ofertele primite. Pe rețelele sociale, prosumatorii acuză că unele firme au umflat prețurile odată cu programul. O baterie de 16 kWh care costă online în jur de 6.700 de lei apare în ofertele prin Casa Verde şi la 15.000 de lei, exact cât este finanțarea maximă de la stat.

Instalatorii spun însă, că diferenţele de preţ între diferitele sisteme de stocare sunt normale.

"În funcţie de invertorul pe care îl ai instalat în componenţa sistemului fotovoltaic, preţul acumulatorului poate să difere considerabil. Sunt invertoare care permit doar un anumit tip de baterie. Sunt şi invertoare mai versatile, unde putem adăuga modele de baterie la preţuri mai reduse", spune George Truşcă, instalator baterii.

La mărcile consacrate, un kWh de stocare costă de la 2.000 de lei în sus. La alţi producători, preţul coboară la 800 - 1.000 de lei. Comparaţi, aşadar, atent ofertele din piaţă şi cereţi instalatorului să vă explice pentru ce trebuie să plătiţi. Statul alocă pentru Casa Verde în acest an 400 de milioane de lei. Banii ajung doar pentru aproximativ 27 de mii de prosumatori.