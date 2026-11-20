Sutiene, la licitaţie. ANAF scoate la vânzare şi bunuri ceva mai neobişnuite. Lotul de sutiene cu un preţ mai mic cu 75% are deja un ofertant. Pe aceeași platformă, institutia vinde și aproape 800 de kilograme de chihlimbar, evantaie şi chiar o poartă de fotbal.

Sutienele, în diverse mărimi, modele și culori, stau deocamdată în Depozitul Pantelimon din București. Valoarea de evaluare este de 120 mii lei, iar prețul de pornire de 30 de mii, cu o reducere de 75%.

Nu sunt singurele produse neobișnuite scoase la vânzare. Pe platformă găsim și un lot de peste 20 de mii de evantaie, dar și ceasuri de lux, bijuterii sau chiar o poartă de fotbal. Pe listă au apărut și un scaun stomatologic, haine și articole pentru bebeluși.

"Avem o poartă de fotbal care a fost deja adjudecată. Inițial a fost evaluată la 19.000 de lei, a fost vândută cu reducere de 25%, cu 14.500 de lei", a precizat Mironel Panturoiu, secretar general adjunct ANAF.

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În urma cu o lună, ANAF a reuşit să vândă şi trei autoturisme de lux, două Lamborghini Urus și un Ferrari Portofino, cu preţurile apropiate de cele de evaluare.

"Fie sunt bunuri confiscate ca urmare a folosirii lor pentru comiterea unor infracțiuni, fie, în multe alte situații, sunt bunuri executate silit în contul unor datorii fiscale. Dacă contribuabilul face rost de bani și își achită taxele, procesul de executare se întrerupe, că și le-a achitat", a explicat avocatul Gabriel Biriş.

"Fie nu au documente de proveniență, fie nu sunt înregistrate în evidențele financiar-contabile. Marfa e confiscată, noi o punem pe platformă să o valorificăm, să recuperăm banii. Uitați, avem un ceas de lux. Încă mai sunt, mai avem o zi și 19 ore până se închide. A fost o ofertă și avem încă patru ofertanți care au supralicitat", a mai spus Mironel Panturoiu.

ANAF a vândut în 7 luni, prin platforma online, aproape 3.000 de bunuri, în valoare de 130 de milioane de lei. Printre acestea, mașini de lux, case, apartamente, bijuterii, haine și chiar locomotive de tren.

Fiecare bun stă expus, timp de 30 de zile, la secțiunea „Publicitate bunuri”, apoi trece automat la licitație. Legea permite ANAF să scadă prețul în trepte, până la 75% sub cel de evaluare, dacă produsul nu se vinde la primele licitații. Cei care vor să participe au nevoie de un cont în platforma ANAF.

Acum, Fiscul licitează aproape 800 de kilograme de chihlimbar, cu un preț de pornire de aproape 11 milioane de lei.