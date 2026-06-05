O maicuţă din Suceava care a murit în 2014, cea mai nouă sfântă în Calendarul Ortodox

A văzut Raiul, a văzut şi Iadul. Şi s-a întors printre noi ca să ne explice ce înseamnă smerenia. Este cea mai tânără maică trecută în calendarul ortodox şi canonizată pe 5 iunie. Sfânta Cuvioasă Elisabeta a fost proclamată şi cinstită astăzi la Mănăstirea Pasărea de lângă Bucureşti. Mii de oameni au stat la coadă ca să se închine la moaşte. Primul a fost chiar tatăl sfintei.

A fost cea de-a treia din cei 11 copii ai familiei sale din judeţul Suceava şi a ajuns la Mănăstirea Pasărea pe când avea doar 16 ani. A murit în anul 2014. Astăzi este cinstită în calendarul creştin ortodox în fiecare an pe 5 iunie.

Peste 10.000 de oameni sunt asteptati sa se închine la racla cu moaştele sfintei cuvioase Elisabeta de la Pasărea, şi nu doar astăzi. Pentru că racla va rămâne la Baldachinul sfintilor pana la închinarea ultimului pelerin din acest weekend. Slujba şi viata îi vor fi tipărite în cărtile bisericeşti, iar chipul maicii va fi zugrăvit în bisericile care vor fi ridicate de azi-înainte.

Primul care s-a închinat la moaştele sfintei a fost chiar tatăl Cuvioasei Elisabeta, care trăieşte şi azi.

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Maica Nectaria, sora cea mai apropiată, ne povesteşte emoţionată minunile pe care le-au trăit.

"La Ierusalim a avut o călătorie duhovnicească, spunem noi, medical se spune moarte clinică, unde a fost călăuzită de Sfântul Ioan Iacob, a văzut raiul și iadul și ne-a povestit cu mare emoție ce a trăit acolo.

Când s-a întors în țară, în 1997, a locuit în munții Giumalăului până în 2014, când a plecat la Domnul.

Eram la Spitalul Fundeni și, după o operație de cancer, aveam o încercare. Atunci am primit un telefon de la pădurarul care mai urca la sfânta, și era maica la telefon, și mi-a zis: <<Surioară, să nu primești intervenția, că nu o să fie nevoie>>, Și am zis: <<Maică, dar de unde știi, că nu am spus la nimeni deocamdată?>>, și mi-a spus: <<Știe Domnul!>>", a declarat Maica Nectaria.

"Sunt o mulțime de cazuri de vindecări de boli incurabile, de cancere. Foarte multe persoane care erau depresive sau anxioase, prin dialogul pe care l-au avut cu Sfânta Elisabeta, au găsit alinare în viața lor și și-au schimbat viața radical", a spus Răzan Clipici, consilier patriarhal.

Sergiu a venit de la Bistriţa. Povesteşte mândru că a primit în casa lui o sfântă făcătoare de minuni.

"A fost în casa mea și ne-a binecuvântat. Ne-a adus centura Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, cu care ne-am încins toți. Fiica mea cea mare nu putea să nască, avusese 2 sarcini eşuate. Exact la un an de zile, chiar in ziua Sfântului, pe 5 august, m-a anuntat soţia că fiica mea are testul pozitiv de sarcină. La ora actuală am 6 nepoţi cu binecuvântarea maicii.

A făcut minuni și va face în continuare, ajută pe toată lumea", a spus Sergiu, pelerin.

Din cele 16 femei românce, astăzi a fost proclamată şi canonizarea Sfântei Cuvioase Filofteia, care va fi pomenită pe 12 aprilie.

O maicuţă din Suceava care a murit în 2014, cea mai nouă sfântă în Calendarul Ortodox