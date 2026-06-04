Scandalul celor mai urmărite influnceriţe din ţară s-a mutat din online în realitate. Andreea Bostănica și Iuliana Beregoi s-au luat la bătaie într-un restaurant de lux din Chişinău. Marea problemă este faptul că milioane de copii şi adolescenţi asistă la aceste violenţe, care sunt acum pe toate reţelele sociale, şi le văd pe tinere ca pe nişte repere în viaţă.

S-a întâmplat într-un restaurant de lux din Chişinău. Iuliana Beregoi lua masa alături de sora şi de iubitul ei, când în local a apărut şi influenceriţa Andreea Bostănica împreună cu familia. După luni la rând în care şi-au aruncat vorbe grele pe reţelele sociale, spiritele s-au încins rapid, când cele două dive din online au ajuns faţă în faţă. "Trece domnişoara în cauză pe lângă geamul nostru şi începe să arate cu limba şi degetul din mijlocul şi chestii de genul acesta. Maşina ei fiind parcată lângă a mea, adică ea ştia 100% că noi suntem acolo", a declarat Iuliana Beregoi. Bătaia din imagini are loc între Ana, sora Iulianei Beregoi şi rivala acesteia.

Conflictul și rivalitatea dintre cele două influencerițe sunt vechi

Le-au despărţit poliţia şi ambulanţa. După ce au fost consultate de medici, cele două influenceriţe au dat explicaţii agenţilor. Ambele susţin că sunt victima, nu agresorul. "Vine la masă la noi şi pur şi simplu începe să ne înjure, să ne filmeze. Mama ei la fel, filma. Şi mătuşa ei. Deci au intrat trei femei în restaurant cu noi, la masa noastră, şi au început să ne agreseze şi să ne hărţuiască", a declarat Iuliana Beregoi. Contactată de Observator şi pentru punctul ei de vedere, Andreea Bostănică nu a răspuns la apelul nostru. A postat însă pe reţelele sociale. "Mi-a dat o lovitura către braţul drept. Mi-a dat telefonul jos. A început să mă tragă de păr şi să îmi ofere lovituri la cap. Normal că şi eu am răspuns. Eu deja de mult timp am frica sa ies în oraș fără fratele meu. Îmi e frică pentru familia mea", a spus Andreea Bostănică pe Instagram.

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Cele două tinere sunt cele mai cunoscute influenceriţe ale noii generaţii. Andreea Bostănică are 10 milioane de urmăritori, iar Iuliana Beregoi depăşeşte 5 milioane. Mulţi dintre ei, copii şi adolescenţi. "Un incident cu o anumită amploare, care a fost sau nu cu conţinut regizat şi acceptat, doar cele două ştiu, nu va produce niciodată urmăritori noi. Ma gândesc la elementele de anxietate în mintea celor care ar putea crede într.un astfel de eveniment. Avem nevoie ca părinții să se coalizeze și să interzică aceste informații să ajungă în marea mintea copiilor lor", a declarat Radu Leca, psiholog. Conflictul și rivalitatea dintre cele două influencerițe sunt vechi. Timp de doi ani divele şi-au adresat injurii şi ameninţări virtual. Lucru care pe mulţi i-a făcut să creadă că scandalul ar fi regizat.

"Din simplu fapt ca eu acum am concerte și am 4 milioane, 7 milioane de abonati și ele au rămas în urma rau de tot și pentru ca eu sunt pe internațional au acesta invidie fata de mine", a declarat Andreea Bostănică. "Tot ce faci tu este un circ prin care vrei să creşti şi să distrugi un om", a declarat Iuliana Beregoi. De-a lungul timpului, acuzaţiile au ajuns şi în zona penală. Andreea Bostănica a povestit urmăritorilor săi un episod în care familia Iulianei Beregoi ar fi trimis un sicriu acasă la Daniela Costeschi, o altă creatore de conţinut din Republica Moldova. Câştigurile celor două influenceriţe sunt de ordinul sutelor de mii de euro din colaborări online şi concerte.