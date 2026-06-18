Fraudă de 2,4 milioane de lei la o clinică privată din Ploieşti. Medicii ar fi raportat consultaţii fictive

Frauda sistemului de sănătate în valoare de 2,4 milioane de lei ar fi fost iniţiată de către un grup infracţional, în frunte cu administratorul unei clinici private din municipiul Ploieşti, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat transmis, joi, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti, au documentat activitatea infracţională a 17 persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, complicitate la fals informatic, instigare la fals informatic, înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave şi complicitate la înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave.

"Din actele de urmărire penală întocmite în cauză a rezultat că, începând cu luna ianuarie 2025, un medic specialist, în calitate de administrator al unei clinici medicale private, din municipiul Ploieşti, ar fi iniţiat şi constituit împreună cu alte opt persoane, având diverse calităţi în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare (manager, director, asistent medical, medici specialişti) un grup infracţional organizat în scopul obţinerii unor importante sume de bani din decontarea de la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a unor servicii medicale fictive, cu rezultatul fraudării bugetului asigurărilor de sănătate", arată sursa citată.

Cum funcţiona gruparea infracţională

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Conform anchetatorilor, în sistemul informatic utilizat de către clinică ar fi fost introduse date ale unor consultaţii şi servicii fictive, semnate cu tokenul medicilor şi validate cu cardurile de sănătate ale pacienţilor sau cu adeverinţele eliberate de CAS Prahova şi transferate, prin sincronizare, către sistemele informatice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate.

"Lunar, persoana juridică, folosită de către gruparea de criminalitate organizată, ar fi generat deconturi şi emis facturi fiscale pentru serviciile prestate, inclusiv cele fictive, precum şi rapoarte, inducând astfel în eroare CAS Prahova care, după validarea în sistemul informatic, ar fi procedat la plata acestora. Pentru participaţia angajaţilor clinicii la aceste activităţi infracţionale, după decontarea serviciilor, în funcţie de modul în care s-a implicat fiecare, liderul grupării, direct sau prin intermediul altor membri, le-ar fi oferit sume de bani cash, reprezentând "bonus de performanţă", explică sursa citată.

Totodată, alţi trei medici specialişti ar fi aderat la grupul infracţional şi ar fi sprijinit activitatea fie prin implementare de date informatice fictive, fie prin punerea la dispoziţie a tokenului pentru validarea consultaţiilor, fie în ambele variante.

"De asemenea, gruparea de criminalitate organizată ar fi fost sprijinită de către mai mulţi angajaţi ai clinicii, prin punerea la dispoziţia membrilor acestuia a cardurilor de sănătate personale, cât şi ale rudelor ori ale unor cunoscuţi, în vederea introducerii de servicii medicale fictive. Pentru implementarea în sistemul informatic a serviciilor fictive, tokenurile medicilor ar fi rămas în permanenţă introduse în unităţile PC, toţi membrii cunoscând sau având acces la parolele", mai arată IPJ Prahova.

Medicii erau "pontaţi" câte 7 ore pe zi

Anchetatorii spun că medicii ar fi fost pontaţi câte 7 ore pe zi, fiecare având o normă de minim 27 de pacienţi/zi stabilită de conducerea clinicii, iar în baza acestui "target", personalul medical (medici şi asistenţi) ar fi primit un procent din decontările fictive (din totalul decontat lunar de casă), în plic.

"Cercetările au reliefat şi faptul că, medicii, care în anumite zile aveau program la alte puncte de lucru ale clinicii sau nu participau efectiv la activitate, ar fi figurat ca prezenţi la clinica medicală din municipiul Ploieşti, având programări, pentru care ar fi fost implementate şi trimise spre decontare servicii fictive. Din materialul probatoriu administrat până la această dată a rezultat că persoana juridică (clinica medicală), prin membrii grupului infracţional organizat, ar fi cauzat un prejudiciu sistemului de asigurări de sănătate în valoare de aproximativ 2.415.000 de lei", se menţionează în comunicat.

În acest dosar au fost efectuate 33 de percheziţii în judeţele Prahova şi Ilfov şi municipiul Bucureşti, fiind descoperite şi ridicate carduri de sănătate ale mai multor persoane, însemnări privind modalitatea de implementare a serviciilor fictive, contracte de muncă, sume de bani, precum şi dispozitive informatice folosite în activitatea infracţională.

Procurorii DIICOT Ploieşti au dispus reţinerea a 4 persoane şi măsura controlului judiciar faţă de alte 13, ulterior fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.

Acţiunea a fost realizată cu suportul reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi sprijinul poliţiştilor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti şi Piteşti, al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Ploieşti şi al celor ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.