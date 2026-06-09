Aproape 600.000 de lei din fonduri nerambursabile ar fi fost obținuți de trei bărbaţi şi o femeie din Oradea prin programul Start-Up Nation în care au fost declarate contracte de muncă fictive și alte informații false.

Fraudă cu programul Start-Up Nation. Cum ar fi păcălit patru orădeni statul de sute de mii de lei - Sursa: Profimedia

În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au pus în aplicare, luni, patru mandate de aducere într-un dosar care vizează infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, complicitate la obținere ilegală de fonduri și mărturie mincinoasă.

Mandatele de percheziţie, puse în aplicare în cadrul "operaţiunii Jupiter"

Ancheta îi vizează pe trei bărbați, de 47, 41 și 27 de ani, și pe o femeie de 47 de ani, toți din municipiul Oradea.

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Potrivit cercetărilor, în perioada 2019-2021, bărbații de 41 și 47 de ani, care ar fi controlat în fapt două firme din Oradea și Cihei, ar fi depus documente și date false pentru a obține finanțări prin programul Start-Up Nation 2018.

Anchetatorii susțin că în documentația depusă au fost menționate contracte de muncă încheiate doar pe hârtie și achiziții de echipamente care nu ar fi reflectat situația reală.

De asemenea, bunurile pentru care au fost emise documente nu s-ar fi aflat în patrimoniul societății vânzătoare la momentul emiterii actelor.

În urma acestor demersuri, cele două societăți au primit în anul 2021 finanțări de aproximativ 200.000 de lei fiecare, valoarea totală a sumelor obținute fiind de aproape 400.000 de lei.

Tot în aceeași perioadă, bărbatul de 41 de ani ar fi depus documente și date false și pentru o altă firmă din Oradea, în cadrul unui proiect finanțat prin același program.

În acest caz, finanțarea obținută a fost de aproape 200.000 de lei, după ce ar fi fost declarate contracte de muncă fictive.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost ajutat de femeia de 47 de ani, reprezentanta unei firme de consultanță din Oradea. Aceasta ar fi oferit consultanță pentru întocmirea proiectului și ar fi pus la dispoziție documente necesare încheierii unor contracte de muncă doar pe hârtie.

De asemenea, polițiștii susțin că un bărbat de 27 de ani, audiat ca martor la începutul lunii mai, ar fi făcut declarații false cu privire la calitatea sa de angajat al uneia dintre firme și la alte aspecte considerate importante pentru anchetă.

Sechestre aplicate pentru două case cu teren

Cele patru persoane au fost duse la sediul IPJ Bihor pentru audieri.

Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a două imobile, reprezentând două case de locuit, cu teren, aparținând persoanelor cercetate, cu o valoare de 5.500.000 de lei.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.