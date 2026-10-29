Cele mai căutate două fructe în sezonul rece. Bogate în vitamina C şi antioxidanţi

Toamna aduce în piețe și grădini două dintre cele mai apreciate fructe autohtone, cătina și măceșele. Bogate în vitamina C și alți compuși cu activitate antioxidantă, acestea pot completa o alimentație variată, mai ales în sezonul rece, când interesul pentru preparatele de casă crește.

De la siropuri și piureuri până la infuzii și amestecuri păstrate la congelator, există mai multe moduri de a le valorifica fără să transformăm beneficiile lor într-o promisiune de vindecare. Cum le alegem, ce putem prepara acasă și ce trebuie să știm despre păstrarea vitaminelor?

Cătina și măceșele, două fructe de toamnă cu tradiție în România

În fiecare toamnă, odată cu răcirea vremii, cătina și măceșele revin în atenția celor care preferă să își pregătească acasă siropuri, piureuri sau infuzii din ingrediente locale. Fructele portocalii ale cătinei și măceșele roșii, culese de pe arbuștii care cresc pe marginea pădurilor și pe dealuri, au fost folosite de multă vreme în gospodăriile românești, atât în preparate alimentare, cât și în remedii tradiționale.

Articolul continuă după reclamă

Interesul pentru ele nu se bazează doar pe tradiție. Ambele fructe conțin vitamina C, iar compoziția lor include și alți compuși bioactivi, precum carotenoizi și polifenoli, în proporții care variază în funcție de specie, soi, gradul de coacere și condițiile de păstrare.

Denumirea de „superalimente” este folosită frecvent în promovarea produselor cu densitate nutritivă ridicată, dar nu reprezintă o categorie medicală oficială. Cătina și măceșele pot avea un loc valoros într-o alimentație echilibrată, fără să fie necesar să le atribuim proprietăți miraculoase.

Un alt avantaj este că pot fi transformate în preparate simple, cu puține ingrediente. Totuși, modul de prelucrare contează: încălzirea prelungită poate reduce cantitatea de vitamina C, iar adaosul mare de zahăr schimbă profilul nutrițional al produsului final.

CITEȘTE ȘI: Care sunt alimentele pentru un sistem imunitar puternic

Cătina. Cum o alegi și cum o prepari acasă

Cătina are un gust intens acrișor, uneori astringent, și o aromă distinctă. Fructele sunt bogate în vitamina C, dar conțin și carotenoizi și polifenoli. Compoziția diferă în funcție de soi și de condițiile de cultivare, așa că nu există o cantitate universală de vitamina C pe care să o putem atribui tuturor fructelor.

La cumpărare, fructele trebuie să fie bine coapte, fără mucegai sau semne de alterare. După recoltare, este recomandat să fie spălate cu grijă și prelucrate cât mai repede. Dacă nu sunt folosite imediat, congelarea este o opțiune practică pentru păstrarea lor până în momentul preparării.

Piure de cătină, fără zahăr adăugat

Este una dintre cele mai simple variante pentru cei care vor să păstreze gustul fructelor fără să adauge zahăr.

Ingrediente

250 g de cătină;

câteva linguri de apă, dacă sunt necesare pentru procesare.

Mod de preparare

Spală fructele și îndepărtează eventualele resturi de frunze sau codițe. Pune-le într-un blender și mixează până obții un piure. Dacă amestecul este prea dens, adaugă puțină apă. Pentru o textură mai fină, poți trece piureul printr-o sită, astfel încât să îndepărtezi semințele și o parte din coji.

Piureul poate fi adăugat în iaurt simplu, în terci de ovăz sau într-un smoothie. Gustul este concentrat, astfel că o cantitate mică poate fi suficientă pentru a aromatiza o porție.

Păstrează-l într-un recipient curat, la frigider, și consumă-l rapid. Pentru o păstrare mai îndelungată, porționează-l și congelează-l. Nu presupune că un piure fără zahăr poate fi ținut luni întregi în cămară: în lipsa unui proces de conservare validat, nu este un produs stabil la temperatura camerei.

Suc de cătină cu măr, pentru un gust mai blând

Cei care găsesc cătina prea acră o pot combina cu măr, obținând o băutură mai ușor de consumat.

Ingrediente

100 g de cătină;

un măr dulce;

puțină apă, după preferință.

Mod de preparare

Spală fructele, curăță mărul de cotor și taie-l în bucăți. Procesează ingredientele într-un blender, apoi adaugă apă până ajungi la consistența dorită. Dacă preferi un suc limpede, strecoară amestecul, ținând cont că vei îndepărta o parte din fibre.

Băutura se consumă proaspăt preparată. Nu este nevoie să adaugi miere sau zahăr, deoarece mărul oferă deja dulceață. Dacă alegi totuși să îndulcești sucul, ține cont că mierea contribuie și ea la aportul de zaharuri.

Vitamina C este sensibilă la condițiile de procesare și depozitare. Prepararea în cantități mici, păstrarea la rece și consumul rapid pot limita pierderile, fără să le elimine complet.

Măceșele. Fructele roșii care merită valorificate în sezon

Măceșele sunt fructele unor specii de trandafir sălbatic, întâlnite frecvent în România pe marginea pădurilor, pe dealuri și în zonele cu vegetație spontană. Recoltate la maturitate, ele pot fi folosite pentru ceai, piure, gem sau sirop.

La fel ca în cazul cătinei, măceșele sunt apreciate pentru conținutul de vitamina C și pentru prezența polifenolilor și a carotenoizilor. Cantitatea de vitamina C diferă însă considerabil între specii și în funcție de maturitate și procesare. Studiile asupra măceșelor arată că uscarea, încălzirea și depozitarea pot influența valoarea nutritivă a produselor obținute.

La recoltare, trebuie alese fructe sănătoase, bine coapte, fără mucegai. Dacă nu ești sigur că planta a fost identificată corect, este mai sigur să cumperi măceșe de la un producător de încredere.

Un aspect esențial în prepararea lor este îndepărtarea semințelor și a perișorilor fini din interior. Aceștia pot irita pielea și mucoasele și nu trebuie să ajungă în preparatul final. Din acest motiv, măceșele trebuie curățate și strecurate cu atenție, mai ales când sunt transformate în piure sau pastă.

Infuzie de măceșe, preparată proaspăt

Ceaiul de măceșe este una dintre cele mai cunoscute modalități de consum. Poate fi preparat din fructe uscate, mărunțite, sau din fructe proaspete curățate corespunzător.

Ingrediente

1-2 lingurițe de măceșe uscate și mărunțite;

250 ml de apă.

Mod de preparare

Pune măceșele în apă fierbinte și lasă-le la infuzat aproximativ 10-15 minute, într-un vas acoperit. Strecoară foarte bine lichidul printr-o sită fină, eventual dublată de un filtru potrivit, astfel încât să nu rămână perișori sau fragmente iritante. Consumă ceaiul proaspăt preparat.

Timpul de infuzare poate varia în funcție de produs și de instrucțiunile de pe ambalaj. Nu este indicat să presupunem că orice metodă de preparare păstrează aceeași cantitate de vitamina C. Cercetările asupra preparatelor din măceșe arată că atât temperatura, cât și durata preparării și păstrarea după infuzare pot influența conținutul de vitamina C.

Ceaiul poate fi băut simplu sau aromatizat cu puțină scorțișoară. Mierea, dacă este folosită, se adaugă după ce băutura s-a răcit suficient, în principal pentru gust, nu pentru a-i transforma proprietățile nutritive.

Piure de măceșe pentru iaurt și deserturi

Piureul de măceșe poate fi folosit pentru a aroma iaurtul simplu, terciurile de cereale sau deserturile pregătite acasă. Prepararea necesită ceva mai mult timp decât în cazul cătinei, în special din cauza semințelor și a perișorilor care trebuie îndepărtați.

Ingrediente

500 g de măceșe;

apă, cât este necesar pentru fierbere;

opțional, puțin zahăr, în funcție de gust.

Mod de preparare

Spală fructele, îndepărtează codițele și resturile vegetale, apoi fierbe-le în apă până când se înmoaie. După răcirea parțială, pasează-le și trece amestecul printr-o sită fină, pentru a elimina semințele și perișorii. Dacă este necesar, repetă strecurarea. Vei obține o pastă care poate fi folosită imediat în diverse preparate.

Dacă vrei să o păstrezi, împarte piureul în porții mici și congelează-l după răcire. Nu îl depozita în cămară în borcane închise doar pentru că a fost fiert. Conservarea la temperatura camerei necesită o rețetă testată, cu parametri de aciditate și tratament termic adecvați.

Cum păstrezi cât mai bine vitaminele din cătină și măceșe

Felul în care sunt păstrate fructele contează aproape la fel de mult ca alegerea lor. Vitamina C este sensibilă la oxigen, temperatură și timp, iar pierderile pot apărea atât în timpul procesării, cât și pe durata depozitării.

Pentru a valorifica fructele de toamnă, sunt utile câteva reguli simple:

Spală-le înainte de preparare, fără să le lași inutil în apă.

Procesează cantități mici, pe care le poți consuma într-un interval scurt.

Folosește congelarea pentru surplusul de fructe sau pentru piureurile porționate. Aceasta este o variantă practică de păstrare, deși nu garantează conservarea integrală a tuturor nutrienților.

Păstrează preparatele proaspete la frigider și evită să le lași ore întregi la temperatura camerei.

Nu fierbe îndelung fructele doar pentru a obține o textură mai fină, dacă scopul este să limitezi pierderile de vitamina C. Pentru preparatele conservate, siguranța alimentară rămâne însă prioritară.

Studiile asupra sucului de cătină arată că procesarea și depozitarea pot modifica nivelul vitaminei C, iar congelarea fructelor poate fi o soluție utilă atunci când acestea nu sunt prelucrate imediat. Rezultatele diferă în funcție de soi și de metoda folosită, astfel că nu există o regulă universală care să garanteze un anumit procent de vitamine păstrate.

Cătina și măceșele nu înlocuiesc tratamentele și nici o alimentație echilibrată

Aprecierea acestor fructe este justificată de compoziția lor nutritivă, însă este important să facem diferența între beneficiile ingredientelor alimentare și efectele demonstrate ale unui tratament medical.

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, dar consumul de cătină sau măceșe nu garantează că nu vom răci și nu înlocuiește vaccinarea, igiena mâinilor, odihna sau recomandările medicului. Nici produsele concentrate din aceste fructe nu trebuie considerate automat mai eficiente decât fructele consumate în cadrul unei alimentații variate.

Persoanele care au afecțiuni cronice, urmează tratamente sau au restricții alimentare ar trebui să discute cu medicul ori cu farmacistul înainte de a folosi extracte și suplimente concentrate. Fructele consumate în cantități alimentare obișnuite sunt diferite de preparatele cu doze mari de compuși activi.

Cătina și măceșele pot aduce culoare, aromă și nutrienți în meniul de toamnă. Preparatele făcute acasă au avantajul că permit controlul ingredientelor și al cantității de zahăr, cu condiția să fie păstrate în siguranță. Iar cea mai bună metodă de a le valorifica nu presupune rețete complicate sau promisiuni spectaculoase, ci fructe bine alese, preparare atentă și integrarea lor într-o alimentație echilibrată.