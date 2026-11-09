Nvidia îşi anchetează şeful, după suspiciuni că ar avea legături cu spioni străini

Nvidia a anunţat duminică că va lansa o investigaţie independentă vizându-l pe directorul său general şi fondatorul companiei, Jensen Huang, pe fondul îngrijorărilor că acesta ar fi fost "ţinta unei operaţiuni a unui serviciu de informaţii străin", scrie CNN.

Comunicatul, publicat pe site-ul companiei, vine după ce oficiali americani şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu relaţia lui Huang cu Alice Huang, fostă directoare a Megaspeed, o companie cu sediul în Singapore. Cei doi nu sunt rude.

Nvidia, cel mai important producător de cipuri

Separat, Huang a recunoscut, într-o notă adresată angajaţilor, că a avut o relaţie extraconjugală, fără a dezvălui numele femeii. Financial Times a relatat anterior că oficialii americani credeau că cei doi aveau o relaţie sentimentală. Mai multe publicaţii au relatat că autorităţile americane o suspectează pe Alice Huang că ar fi furnizat informaţii Chinei şi ar fi contribuit la introducerea ilegală în această ţară a unor cipuri avansate pentru inteligenţa artificială.

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Nvidia este cel mai important producător de cipuri din lume, pe fondul dezvoltării accelerate a inteligenţei artificiale, şi are o capitalizare bursieră de aproximativ 4.500 de miliarde de dolari.

CNN a solicitat un punct de vedere Departamentului de Stat al SUA. Compania declarase anterior, într-un comunicat, că întâlnirile lui Jensen Huang "nu erau neobişnuite sau neaşteptate. Întâlnirile cu clienţii fac parte din atribuţiile unui director general; Jensen discută în fiecare an cu mii de directori ai companiilor cliente".

Nvidia a adăugat că orice suspiciuni privind deturnarea ilegală a unor cipuri către destinaţii neautorizate "au fost infirmate anul trecut".

Nvidia a anunţat că un comitet format din membri independenţi ai consiliului de administraţie, împreună cu consilieri juridici externi, va supraveghea ancheta.

Investigaţie independentă în cadrul Nvidia

"Consiliul de administraţie acordă prioritate securităţii naţionale şi economice a SUA, care este de o importanţă fundamentală pentru interesele NVIDIA şi ale acţionarilor săi", a transmis compania. Cu toate acestea, consiliul de administraţie "nu are niciun motiv să creadă că securitatea naţională sau secretele NVIDIA au fost compromise".

"Informaţiile apărute astăzi nu vor încetini activitatea NVIDIA. Jensen este hotărât să continue să conducă NVIDIA în calitate de director general, fără întrerupere", a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al companiei.

Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a recunoscut, în mesajul adresat angajaţilor Nvidia, că a fost "infidel" şi că şi-a rănit soţia şi copiii. "Îmi asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce am făcut şi pentru suferinţa pe care am provocat-o şi accept criticile care decurg din acest lucru", a declarat Jensen Huang, adăugând că susţine ancheta Nvidia. "Sunt hotărât să protejez NVIDIA şi să sprijin securitatea naţională a Statelor Unite", a afirmat el.