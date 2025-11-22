Kiwi devine fructul vedetă în România! Vânzările au crescut cu peste 170% faţă de anul trecut. Dacă înainte îl găseam doar în hipermarketuri, acum este peste tot, până şi în magazinele mici din zone rurale. În faţa cererii mari, unii fermieri au început să-l cultive intens şi la noi în ţară.

Tot mai mulți oameni mănâncă des kiwi atraşi de gustul proaspăt, răcoritor, dar şi preocupaţi de un stil de viaţă sănătos.

"Pentru vitamine, dar îmi place şi gustul. Banane, avocado, portocale". "Da. Acum în sezonul rece chiar consumam. Pe timp de vară nu-l prea găsim, dar acum da. În primul rând pentru vitamine şi proprietăţi, dar şi gustul vine la pachet. Îl preferăm mai copt". "Mai ales ca e foarte bogat în vitamina C. Noi îl folosim mereu, e un fruct nelipsit în familia noastră", spun consumatorii.

Fructul exotic, care a devenit vedetă în România

În sezonul rece, kiwi devine un aliat important pentru imunitate. Fructul asiatic are succes în toată Europa. Este primul fruct proaspăt din Uniunea Europeană care a primit certificare oficială pentru efectele benefice asupra sănătății.

"Kiwi au o creştere foarte mare în România comparat cu anul trecut au crescut cu 175% peste vânzarile de anul trecut. Produse care se găseau doar în magazine din oraşe mari sau din comerţul modern au început să ajungă şi în comerţul tradiţional în zone rurale. Şi avocado la fel trendul de mâncat sănătos, imunitate a rămas ideea după pandemie românii caută produse asociate cu imunitate", a declarat Victor Bădescu - senior retail manager.

În prima jumătate a acestui an, ţara noastră a importat peste 6400 de tone de kiwi. Grecia este principalul furnizor al acestui fruct însă în ultimii ani, chiar şi în ţara noastră, în zona de sud, tot mai mulţi cultivatori produc kiwi la nivel local.

În Oltenia, pe solurile nisipoase unde altădată creșteau pepenii, fermierii se reorientează către kiwi, fistic sau migdal.

Şi alte sortimente exotice, aduse în România

Pe lângă kiwi, cresc vânzările și pentru alte fructe bogate în nutrienți, precum merele și piersicile. Iar importatorii aduc în România tot mai multe sortimente exotice.

"Cele mai bine vândute sunt mango, urmat de fructul pasiunii și mangustin. Fructele provin din țări precum Thailanda, Pakistan, Brazilia, Ecuador. Consumatorii noștri sunt interesați să descopere gusturi noi și fructe de calitate. Oamenii care au călătorit în țări specifice Asiei, Americii de Sud", a declarat Irina Nazar, importator fructe exotice.

Pe ambalajele de kiwi verde proaspăt pot apărea mesaje precum "Ajută la reglarea digestiei". Este o premieră pentru un fruct proaspăt, iar aprobarea permite folosirea acestor mențiuni doar pentru kiwi-ul verde proaspăt..

