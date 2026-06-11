Hidroelectrica şi-a informat, joi, acţionarii şi investitorii că Iulius-Dan Plaveti a preluat oficial conducerea companiei, mandatul său de CEO începând pe 10 iunie, potrivit News.ro.

Hidroelectrica are un nou CEO. Cine este Iulius-Dan Plaveti, omul care va conduce gigantul energetic - Hepta

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a hotărât pe data de 29 mai numirea lui Iulius-Dan Plaveti în calitate de Preşedinte Directorat (CEO) şi a lui Stan Mihail-Dan în calitate de Membru de Directorat (CFO), mandate cu durata până la data de 7 noiembrie 2027.

"Iulius-Dan Plaveti a acceptat mandatul de Membru şi Preşedinte al Directoratului (Chief Executive Officer – CEO) al Hidroelectrica S.A. De asemenea, atribuţiile de Chief Financial Officer – CFO sunt îndeplinite în continuare de Radu-Ioan Constantin, Membru Directorat (Chief Administrative Officer – CAO), până la data acceptării mandatului de către Stan Mihail-Dan", se arată într-un comunicat de presă al Hidroelectrica SA.

Cine au fost candidaţii pentru şefia Hidroelectrica

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Pe "lista scurtă" în cadrul procedurii de selecţie a noului director general al companiei de stat Hidroelectrica s-au aflat doi candidaţi. Este vorba de Bogdan Badea, membru Directorat, acum, şi director interimar la acel moment, care s-a retras din cursă, şi Iulius Plaveti, fostul director general al Complexului Energetic Oltenia.

Procedura a fost iniţiată în martie, după eşecul din toamna lui 2025.

Compania de stat Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România.

Ce funcţii a ocupat Iulius-Dan Plaveti înainte să ajungă CEO la Hidroelectrica

Plaveti este absolvent al Facultăţii de Aeronave. El a fost preşedinte al CA al Companiei Naţionale de Aeroporturi Bucureşti, membru în CA al Tarom, Diretor General al Tarom, preşedinte al CA al CFR Călători SA, vicepreşedinte şi apoi preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica.

CV-ul poate fi accesat aici.