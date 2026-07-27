Noul parc eolian din Bacău a obţinut o finanţare de peste 47 de milioane de euro

Apare un nou parc eolian în Bacău. Proiectul eolian de la Gura Văii (CEE Onești), parte din portofoliul de circa 1.000 de MW al Electrocentrale Borzești, deținut de OMV Petrom (50%) și Renovatio (50%), a obţinut o finanțare de 47 de milioane de euro pentru implementare.

"OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, și grupul Renovatio continuă implementarea proiectelor din portofoliul Electrocentrale Borzești. Pentru implementarea proiectului eolian de la Gura Văii (CEE Onești), județul Bacău, compania de proiect a obținut un credit de investiții de 47 de milioane de euro de la Banca Comercială Română, care acoperă cel puțin 60% din valoarea totală a proiectului', se arată într-un comunicat al OMV Petrom transmis, luni, AGERPRES.

Acesta face parte din proiectele eoliene de 300 de MW pentru care OMV Petrom a anunțat recent decizia finală de investiție.

"Obiectivul nostru este să depășim 2,5 GW de capacitate instalată în proiecte de energie din surse regenerabile până în 2030, alături de partenerii noștri. Am dezvoltat un portofoliu diversificat de proiecte solare, eoliene și hidro. Intrăm acum într-o nouă etapă, în care transformăm aceste proiecte în capacități de producție: avem deja 70 MW în operare și 1.500 MW în curs de dezvoltare. Proiectul de la Gura Văii - Onești este un pas important în consolidarea prezenței noastre în producția de energie regenerabilă din România", a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Gaze & Energie, citat în comunicat.

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BCR acționează în calitate de partener bancar unic al parcului de la Gura Văii (CEE Onești), cu o expunere totală de până la 61,6 milioane de euro. Pachetul de finanțare include un credit la termen, o facilitate TVA și o facilitate DSRF. Finanțarea acoperă etapele de dezvoltare, construcție și operare ale parcului eolian, având o durată de 15 ani.

"Suntem alături de Electrocentrale Borzești la primul proiect eolian dintr-un portofoliu de peste 1 GW, pentru că investițiile în energie regenerabilă au nevoie de expertiză și structuri de finanțare robuste. BCR este principalul partener bancar pentru proiectele din sectorul energetic și vom continua să sprijinim investițiile în noi capacități de producție, rețele de distribuție și soluții de stocare. Aceasta este condiția de bază a fiabilității pentru consumatorii din România, dar și a autonomiei în dezvoltarea noilor tehnologii, de la centre de date la electrificarea industriei", afirmă Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, BCR, într-un comunicat al băncii.

Cu o capacitate instalată de circa 50 MW, proiectul a primit toate avizele necesare. Producția anuală netă de energie electrică a parcului este estimată la aproximativ 110 GWh.

OMV Petrom a achiziționat în 2024 o participație de 50% în Electrocentrale Borzești, companie care are în dezvoltare proiecte regenerabile cu o capacitate de aproximativ 1.000 MW.