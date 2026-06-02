Hidroelectrica are un nou CEO. Cine este Iulius Dan Plaveti

Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România, a numit noua conducere executivă. Iulius-Dan Plaveti apreluat funcția de președinte al Directoratului, în urma finalizării selecției. Mandatul a început la 29 mai 2026 și se încheie la 7 noiembrie 2027.

Decizia a fost luată de Consiliul de Supraveghere în ședința din 29 mai 2026, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Compania precizează că hotărârea a fost adoptată "cu majoritatea voturilor exprimate", în urma finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului.

Iulius-Dan Plaveti a fost numit membru al "Directoratului Hidroelectrica S.A. (Chief Executive Officer -CEO), începând cu data de 29 mai 2026, pentru un mandat cu durata pana la data de 7 noiembrie 2027".

Numirea devine efectivă după îndeplinirea condiției de renunțare la funcțiile "de administrator şi/sau director deţinute în consilii de administraţie, consilii de supraveghere şi directorate, atât în societăţi cu capital integral ori majoritar de stat, cât şi în societăţi cu capital privat".

Iulius Dan Plaveti este fostul preşedinte al Complexului Energetic Oltenia

Cel mai recent post ocupat a fost de preşedinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia, poziţie pe care a deţinut-o din 2023 până la momentul numirii.

Înainte de CEO-ul Olteniei, a condus între 2018 şi 2021 Hidroserv SA. În 2017 a fost pentru scurt timp membru al Consiliului de Supraveghere de la Transelectrica.

A condus CFR Călători între 2015 şi 2017 şi a fost director general la Tarom între august 2016 şi februarie 2017.

