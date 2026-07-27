Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 27 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 27 iulie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 65.061 dolari sau 57.044 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 65.548 dolari sau 57.473 euro.

Nivelul atins la momentul actual este uşoară şi sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 65.479 dolari sau 57.308 euro.