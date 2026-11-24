Indemnizaţia de creştere a copilului pentru persoanele care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală se calculează scăzând impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, fără a se lua în calcul deducerea forfetară de 40%, a stabilit instanţa supremă, în urma unei sesizări a Curţii de Apel Iaşi.

ÎCCJ schimbă calculul indemnizației de creștere a copilului pentru părinții cu venituri din drepturi de autor - Profimedia

"În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) teza I şi art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se scad impozitul pe venit şi, după caz, contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal să fie aplicată şi la determinarea bazei indemnizaţiei", a decis, luni, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Decizia luată de completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii din cadrul instanţei supreme a fost pronunţată după ce Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iaşi a cerut clarificări cu privire la acest subiect.

"Prin decizia de astăzi Înalta Curte a statuat că pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit şi, după caz, contribuţiile sociale, în conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010. Astfel la stabilirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului se efectuează la baza integrală a veniturilor realizate fără reducerea acesteia cu 40% cota forfetară din venitul total", precizează Înalta Curte, subliniind că această cotă de 40% este utilizată doar la calcularea impozitului pe venit.

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După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, decizia va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.