Cercetătorii au descoperit un quasar - un nucleu galactic activ extrem de luminos – care s-a format la doar 630 de milioane de ani de la Big Bang, stabilind un record.

A fost descoperit cel mai vechi nucleu galactic activ de până acum - Shutterstock

Oamenii de ştiinţă au descoperit cel mai îndepărtat nucleu galactic activ de până acum, care datează aproape de la începutul universului, precizează Associated Press.

Nucleul s-a format în decurs de 630 de milioane de ani de la Big Bang-ul care a format universul, a anunţat o echipă de cercetători germani. Acesta este un record, fiind considerată o dezvoltare foarte rapidă.

"Cele două recorduri anterioare ne-au dus 15 milioane de ani în trecut. Aceasta ne duce înapoi cu aproape 40 de milioane de ani, cel mai mare avans din ultimul deceniu!", a declarat Julien Wolf, cercetător al Observatorului European Austral.

Articolul continuă după reclamă

Wolf şi echipa sa au făcut descoperirea în timp ce studiau milioane de observaţii făcute de telescopul Euclid al Agenţiei Spaţiale Europene.

Să găseşti un quasar care s-a format atât de devreme este un lucru rar, spune cercetătorul Wolf. Ceea ce îl face atât de special este mărimea găurii negre pe care acest nucleu galactic o are: "La aproximativ 630 de milioane de ani după Big Bang, gaura sa neagră ajunsese deja la o masă de aproximativ 360 de milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui", notează Wolf.

Julien Wolf a denumit nucleul galactic activ Dun Aonghasa. Pentru a fi descoperit, cercetătorii s-au folosit de alte două telescoape spaţiale, Hubble şi Webb, dar şi de observatoare de pe Pământ. Cercetătorii spun că această descoperire ne dă un nou termen pentru apariţia universului timpuriu.