Suntem în Bencecu de jos, un sat din Timiș, unde fostul CAP a fost transformat total. În pandemie, Carmen Caragea a preluat ruina. Priveliştea a cucerit-o, iar în lumina apusului a văzut potenţialul locului unde, în comunism, se creșteau vaci. Împreună cu prietena sa a reuşit ce nimeni nu credea. Acum totul arată diferit.

Vechi CAP-uri, conace de vis

Carmen Caragea, proprietar: Aici suntem în fostul fânar al fermei, saivan în denumirea din Banat, construit undeva pe la 1980, pe structură din beton. Erau stâlpi de beton. Exact ce vedeţi aici, noi am păstrat, dar am vopsit în negru.

Și locul unde se depozitau cerealele, construit în 1965, a fost valorificat. Cărămida a rămas, lemnul a fost restaurat, iar spaţiul găzduieşte acum nunţi sau botezuri.

Aici suntem în fosta magazie de cereale a fermei, cred că această clădire e autentică, pentru că nu am schimbat mare lucru, doar am reîmprospătat.

Carmen Caragea, proprietar: Toţi antreprenorii şi constructorii ne spuneau să demolăm. Pentru mine a fost foarte greu să obţinem împrumutul pentru că cineva a trebuit să creadă în idee, iar noi să girăm cu locul ăsta.

În doar 10 luni, locul a renăscut. A apărut şi o clădire nouă.

Iulia Pop, reporter Observator: Hambarul este singura clădire nou construită, după modelul celor americane, cu uşi înalte şi barne la vedere. Este făcut din lemn încleiat, tocmai pentru a evita îmbinările metalice. Spaţiul este atât de apreciat, încât e sold out până în anul 2025.

Carmen Caragea, proprietar: Am vrut ceva mai la periferie, să fie verdeaţă în jur, să fie linişte, să nu avem aerul acela foarte închis. Să avem libertate, efectiv.

Investiţia totală a ajuns până acum la 2 milioane şi jumătate de euro.

La 20 de kilometri distanţă, în localitatea Murani, fostele padocuri în care contele de Murrany îşi ţinea caii s-au transformat într-un restaurant rustic şi elegant, păstrând mult din arhitectura originală.

Sorin Prada, proprietar: Aici, putem vedea stâlpii originali, cărămida originală, care a fost doar finisată. Această parte a trebuit să o consolidăm, să o ranforsăm, pentru că întreaga clădire sta pe aceşti stâlpi deosebit de frumoşi.

Sorin Prada a văzut dincolo de ruinele grajdului. Domeniu nobiliar aflat în paragina a fost revitalizat și transformat într-un popular loc de agrement.

Sorin Prada, proprietar: Când am păsit prima dată aici am găsit un loc în paragină de 25 de ani, dar un loc cu un potențial deosebit, în care noi am crezut.

Acum se lucrează la conacul din curte, ce va avea o sală de evenimente, un restaurant-cramă dar şi camere pentru cazare.

Sorin Prada, proprietar: Acestea sunt tocurile, de la nivelul ăsta pornit şi ele trebuie să ajungă într-o astfel de stare. Parchetul are o poveste. Este acelaşi model de parchet ca şi în palatul Schonbrunn de la Viena. Bineînţeles că se va păstra.

Pianul de la 1870 încă tronează în sala de bal.

Sorin Prada, proprietar: Am păstrat istoria locului, care e o istorie frumoasă de 2 secole şi jumătate, am păstrat toate caracteristicile locului, de la arboretul special, cu copaci seculari. Am pastrat şi ne dorim să reabilităm conacul.

Doar reabilitarea conacului va costa 1,5 milioane de euro, însă istoria nu are preţ.

