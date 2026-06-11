Ieftinire majoră la pompă: Prețurile au coborât sub 9 lei/litru. Cât costă acum benzina și motorina

Veşti bune vin de la pompă. Benzina şi motorina s-au ieftinit. Prețurile la ambii carburanți au scăzut sub nivelul de 9 lei pe litru.

Este pentru prima dată în ultimele aproape două luni când carburanţii au coborât în unele locuri sub pragul de 9 lei pe litru.

Ieftinirea vine după ce unul dintre marile lanțuri de benzinării a tăiat în această dimineață 10 bani din prețul motorinei și 20 de bani din cel al benzinei.

La acest moment, cea mai ieftină motorină standard de pe piaţă se vinde cu 8 lei şi 99 de bani pe litru. Iar pentru şoferii care alimentează cu benzină standard, cel mai mic preţ afişat e de 8 lei și 88 de bani.