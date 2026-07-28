Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul salariilor nete în prima jumătate din 2026

În sectoarele IT, petrol/gaze, cercetare/dezvoltare și construcții/instalații, au fost înregistrate cele mai mari medii salariale nete, în primul semestru al acestui an. Valorile au fost cuprinse între 6.500 şi 8.000 de lei pe lună, arată o platformă de recrutare online, potrivit Agerpres.

Astfel, conform Salario, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă înregistrată, în primele șase luni ale anului, pentru zona IT a fost de 8.000 de lei, în creștere cu aproximativ 5% față de perioada similară din 2025. Al doilea cel mai bine plătit sector din piață a fost petrol/gaze, cu o medie netă de 7.000 de lei, urmat de cercetare/dezvoltare - cu 6.800 de lei.

Topul domeniilor cu cele mai mari salarii

Ierarhia salarială continuă cu sectorul construcții/instalații (6.500 de lei), inginerie, telecomunicații, audit/consultanță și naval/aeronautic, fiecare cu 6.000 de lei net pe lună.

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Pe fondul acestor date, specialiștii remarcă faptul că așteptările angajaților depășesc, în medie, cu 30% salariile încasate. Cele mai mari diferențe apar chiar în cazul IT, unde așteptările salariale exprimate de către candidați sunt cu 50% mai mari decât cele oferite de angajatori, media netă a așteptărilor fiind de 11.993 de lei. De asemenea, asigurările au diferențe de 42%, iar industria auto, juridic și sectorul bancar - de 40%.

Potrivit sursei citate, unul dintre cel mai bine plătite domenii apare și în clasamentul cu cele mai mici diferențe între realitate și așteptări, respectiv petrol/gaze, unde media salarială încasată este 7.000 de lei, iar așteptările sunt cu 29% mai mari, adică de 9.000 de lei.

În același timp, în medicină alternativă, diferența este de doar 14%, în instalații sanitare de 20%, în timp ce pe segmentul relații clienți, de 25%.

Topul domeniilor cu cele mai mici salarii

Datele arată, totodată, că în topul domeniilor cu salariile cele mai mici se află retailul - cu o medie de 4.300 de lei, industria alimentară (4.500 de lei), call-center/BPO (4.400 de lei), transport/logistică (5.000 de lei) și serviciile (5.500 de lei). În aceeași categorie salarială se se află și saloanele și clinicile de înfrumusețare, cu o medie netă de 4.000 de lei. Totuși, domeniul cu cele mai mici salarii este au pair/babysitting/curățenie - cu 3.300 de lei pe lună.

De la începutul anului și până în prezent, angajatorii din retail au postat 27.000 de locuri de muncă, cei din servicii 17.000, industria alimentară - 14.000 și call-center/BPO - 12.000 de joburi.

Statistica oficială relevă faptul că, în luna mai, salariul mediu pe economie în România a ajuns la 5.684 de lei, în creștere cu 3,2% față de luna aceeași perioadă din 2025.

La ora actuală, pe platforma eJobs sunt disponibile 15.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro, platforma dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV, un număr de 8.00 de posturi.