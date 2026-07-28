Începând cu 1 august 2026, utilizatorii Terminalului Multimodal Străulești vor putea cumpăra un abonament săptămânal de parcare, în valoare de 100 de lei, a anunțat Metrorex într-un comunicat transmis marți, potrivit Agerpres.

Metrorex lansează un abonament nou pentru parcarea de la Străulești. Ce preț are și cum funcționează - Hepta

Potrivit sursei citate, noul abonament permite utilizarea nelimitată a parcării pe parcursul celor şapte zile de valabilitate şi reprezintă o opţiune convenabilă şi avantajoasă pentru navetişti şi pentru toţi cei care aleg să îşi continue deplasarea cu metroul.

Terminalul Multimodal Străuleşti pune la dispoziţia publicului o infrastructură modernă, care integrează mai multe tipuri de transport şi facilitează mobilitatea urbană. Acesta oferă acces direct la reţeaua de metrou, la transportul public de suprafaţă şi la transportul preorăşenesc, precum şi 660 de locuri de parcare.

"Prin utilizarea parcării de la Străuleşti, călătorii pot economisi timp şi costuri asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale oraşului, alegând o soluţie eficientă şi sustenabilă pentru continuarea traseului zilnic cu metroul", se arată în comunicat.

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Terminalul Multimodal Străuleşti este localizat pe Bulevardul Bucureştii Noi, nr. 245B, în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, şi este parte a obiectivului de investiţii "Magistrala 4. Racordul 2. Parc Bazilescu - Străuleşti. Lucrări construcţii tunel, galerie, staţii, depou, terminal multimodal şi instalaţiile aferente".