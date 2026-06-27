Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în primele 5 luni ale anului, potrivit execuției bugetare. Şeful Executivului a mai adăugat că este prima corecţie serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem.

Bolojan anuntă că deficitul bugetar a scăzut cu peste 40% în 2026

"Pe direcţia bună. Execuţia bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, faţă de 64 de miliarde în aceeaşi perioadă a anului trecut. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecţie serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată", spune premierul interimar Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Bolojan precizează că este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce îşi permite.

"Corecţia deficitului seamănă cu tratarea unei boli. Ca să-ţi fie bine şi să te însănătoşeşti, în prima etapă a tratamentului poate să-ţi fie mai rău. Este calea spre însănătoşire", mai spune Bolojan, el arătând că suntem pe drumul cel bun.

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"În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcţiona resursele spre dezvoltare, prosperitate şi servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului. Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul şi risipa ne pot readuce cu spatele la zid. Mulţumesc tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade!", adaugă premierul interimar.

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