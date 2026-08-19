Statul oferă 15.000 de lei celor care produc electricitate cu panouri solare, ca să cumpere dispozitive de stocare. Modul de acordare a subvenţiei se schimbă, însă. Nu mai contează ordinea în care sunt depuse dosarele. Are prioritate cine produce mai multă energie şi vine cu mai mulţi bani de acasă.

"Casa consumă 700 de kW, restul de surplus de aproximativ 3 kwh se injectează în reţea. Dacă aveam şi o baterie, în momentul acesta încărcam.", spune un prosumator.

În program se pot încrie doar cei care au montat deja panouri solare.

"Pentru stabilitatea reţelei din casă - pică destul de des curentul. Şi în al doilea rând, evident, să pot să consum şi noaptea din baterie şi mă aştept să nu fie pe timp de iarnă acoperit consumul tot din baterie, dar pe timp de vară clar nu o să am această problemă.", explică Cornel, prosumator.

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Noul program Casa Verde are buget de 400 de milioane de lei şi este acum în dezbatere publică. Banii pentru baterii ar ajunge pentru aproximativ 26.000 de prosumatori, care sunt condiţionaţi să plătească cel puțin 25% din valoarea unui dispozitiv. Sistemele finanțate trebuie să fie noi și să aibă capacitate de minimum 12 kWh.

"Vom schimba narativul de la primul venit, primul servit. Deci nu va mai fi o alerătură după cine dă primul click, va fi mai degrabă un cumul de criterii, fiecare dosar va fi evaluat. Sper ca undeva început de octombrie să avem programul gata de pus în aplicare.", a precizat Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Subvenţia va fi acordată în funcţie de punctaj - 100 este cel mai mare, dar şi cel mai greu de atins.

"Aşa cum este ghidul în dezbatere în momentul de faţă, pentru a atinge 100 de puncte, pentru a lua 15.000 de lei trebuie să ai o capacitate de stocare de 40 de kwh, trebuie să ai o putere instalată deja ca şi prosumator de 20 kwh în panouri şi trebuie să vii cu un aport de 67%.", precizează Florin Diaconu , instalator fotovoltaice.

Scopul este creşterea capacităţii de stocare a electricităţii, astfel încât cei care produc energia să o înmagazineze şi să o folosească seara, când sistemul naţional este supra-solicitat.

Numărul prosumatorilor creşte continuu. A ajuns la aproape 360.000, dar numai o treime au și baterii de stocare.

De la începutul crizei energetice, cererea pentru baterii în acest depozit s-a dublat. Până la sfârşitul lunii vor fi livraţi peste 10.000 de acumulatori.

Cei care aşteptau subvenţii pentru panouri fotovoltaice sunt dezamăgiţi - au fost scoşi, deocamdată, din programul Casa Verde.

"Încerc să accesez aceste fonduri din 2024. În cazul în care statul se va hotărî să reintroducă acest program, da, aş putea să- mi fac calculele şi să intru în negocieri.", spune Alex, participant Casa Verde.

Programul pentru baterii de stocare ar putea fi lansat în luna octombrie.