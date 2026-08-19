Vacanţa la mare, un test de rezistenţă pentru părinţi. Ce cară zilnic până la plajă

Părinţii care îşi duc copiii la mare se simt, însă, ca la serviciu şi în vacanţă. Ca să îi mulţumească pe cei mici iau o jumătate de casă după ei. Şi fac în fiecare zi un drum obositor de la hotel la plajă şi înapoi, încărcaţi cu cel puţin un colac umflat, tot felul de jucării şi saltele.

Părinţii ajung la plajă obosiţi. Cară după ei saltea gonflabilă, mingi, jucării pentru nisip şi nu numai, creme de plajă, ceva de ronţăit şi cărţi.

Reporter: "Ce jucării ai mai adus cu tine la mare?"

Copil: "Astea albastre şi astea toate."

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Reporter: "Aşa multe jucării?"

Copil: "Da."

Reporter: "Cine le-a cărat?"

Copil: "Mami."

Băiat: "Am adus telefonul, în primul rând, nişte snacksuri să mănânc şi un gonflabil din acela."

Reporter: "Le-ai cărat tu sau mami?"

Băiat: "Şi eu şi mami."

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Părinţii încearcă să elimine jucăriile în exces din bagaje, dar puţini reuşesc. Ştiu că ei se vor chinui cu genţile uriaşe până la plajă şi înapoi.

Familie: "Acea sacoşă este plină doar de jucării de nisip."

Reporter: "Mama face bagajul, tata îl cară?"

Familie: "Da."

Bărbat: "Foarte, foarte multe. În geantă, prosoape, hamsie, de toate."

Reporter: "Colacul cine îl cară?"

Bărbat: "Mai mult eu. Adică toate le car eu."

Reporter: "Şi lopăţelele?"

Bărbat: "Deocamdată copilul, până oboseşte."

"Începând de la jucării, la hăinuţe, prosoape, încercăm să aducem dulapul de acasă la mare" spune un părinte.

Claudia a venit cu toată familia la mare. Are patru fete și un băiat, iar bagajul pentru plajă este pe măsură.

Claudia, mama a 5 copii: "Aripioare în primul rând, pentru că nu ştiu să înoate. Colace, apă, şlapi, prosoape, de toate"

Reporter: "Câte prosoape la 5 copii?"

Claudia: "La fiecare câte unul."

"Ochelari, lăbuţe, prosoape, pentru ea majoritatea lucrurilor. Pentru noi strictul necesar. O bluză, un pantalon, prosop şi atât" spune un tată.

Chiar dacă părinţii renunţă să îşi pună în bagaj multe lucruri, portbagajele abia se mai închid.

Părinţii mai au la dispoziţie doar două săptămâni să îşi ducă la mare copiii. Şcolile şi grădiniţele încep pe 7 septembrie.