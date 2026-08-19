SURSE: Comisia Europeană a respins creșterea bugetului pe Legea salarizării

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și cel al Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat miercuri seară, la Cotroceni, cu oficialii Comisiei Europene despre proiectul Legii Salarizării. Potrivit unor surse politice, în urma discuţiilor, nu a fost stabilit proiectul final de lege, deoarece Comisia Europeană nu este de acord ca anvelopa să crească de la 8 miliarde de lei, cât era vorba inițial, la 16 miliarde. Cel mai probabil, forma finală a acestuia urmează să fie prezentată joi.

Negocierile pentru salariile bugetarilor au plecat de la 8 miliarde de lei. După protestele medicilor și ale profesorilor, Guvernul a obţinut permisiunea Comisiei Europene să mărească bugetul la 12 miliarde. Surse Observator susţin, însă, că suma ar putea urca la 16 miliarde. Comisia Europeană a refuzat însă creşterea bugetului, fapt pentru care acesta va fi scăzut la loc.

România mai are doar 12 zile să salveze 770 de milioane de euro. Până atunci, legea salarizării trebuie să treacă de trei hopuri: acordul Bruxelles-ului, votul Parlamentului și promulgarea. Parlamentul ar trebui să o dezbată deja pe 25 și 26 august.

O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc, joi, la Palatul Cotroceni. PNL a anunţat deja că susţine organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, în perioada 24-28 august, pentru legea salarizării.

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De asemenea, Eugen Tomac, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis că şeful statului nu va promulga niciodată legea salarizării unitare dacă actul normativ adoptat şi trimis pentru promulgare ar prevedea scăderi de salarii ale angajaţilor din sistemele de educaţie şi sănătate.