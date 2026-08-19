A luat 5,10 la Română, 5 la Matematică, iar pentru media 6 la BAC avea nevoie de 7,90. Cât a luat la Biologie

Bucurie maximă pentru un elev din Ploieşti, după afişarea notelor la examenul de bacalaureat, sesiunea din toamnă. După două note de 5, la matematică şi română, elevul a a înţeles că minunile există.

Un elev de la Liceul Tehnologic de Transporturi din Ploiești a promovat Bacalaureatul, în sesiunea de toamnă, cu media minimă necesară: 6. Rezultatul a fost obținut la limită, după ce tânărul a primit exact nota de care avea nevoie la ultima probă pentru a trece examenul.

5.10 la română și 5 la matematică

La proba de Limba și literatura română, elevul a obținut nota 5.10, iar la matematică a primit 5, chiar nota minimă necesară pentru ca proba să fie considerată promovată.

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După primele două examene, calculele arătau că elevul avea nevoie de cel puțin 7.90 la biologie pentru ca media generală să ajungă la 6, pragul necesar pentru promovarea Bacalaureatului, potrivit Cancan.

La ultima probă, cea de biologie, elevul a primit fix minunea în care probabil nici nu mai spera. Nota la biologie a fost exact 7.90, reuşind în cele din urmă să aibă o medie de 6, promovând examenul chiar la limita minimă prevăzută pentru media finală.

Cazul este unul aparte tocmai prin exactitatea rezultatelor: la matematică a obținut nota minimă necesară, iar la biologie a primit exact punctajul de care avea nevoie pentru ca media finală să ajungă la 6,00.