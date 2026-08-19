Infern la graniţele României. Peste 150 de incendii de vegetaţie, înregistrate într-o singură zi, în Serbia

Incendiile de vegetaţie fac prăpăd la graniţele României. Un om a murit şi mii de hectare de copaci şi arbuşti au fost distruse în Serbia, unde pompierii se luptă de câteva săptămâni cu zeci de focare. În Bulgaria, focul a distrus case şi podgorii.

Canicula din Serbia înrăutăţeşte situaţia. La temperaturi de 50 de grade Celsius la soare, au fost înregistrate 190 de incendii într-o singură zi. Flăcările au distrus complet sau parţial cel puţin 110 case şi 120 de maşini.

"A fost groaznic, ceva de nedescris în cuvinte. Cel mai greu pentru mine a fost să mă uit cum arde totul. Cei trei fii şi ginerele meu au reuşit să salveze casa. Din fericire, au scăpat nevătămaţi, asta contează cel mai mult pentru mine" povesteşte un martor.

În zona Dunelor Deliblat, rezervaţie naturală din centrul Serbiei, flăcările ard neîncetat de trei săptămâni şi nu pot fi stăpânite de cei 330 de pompieri trimişi acolo în misiune.

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La Sofia, localnicii stau cu ferestrele închise din cauza fumului

Fumul unor incendii din Serbia a ajuns până în Bulgaria, la Sofia, şi i-a forţat pe localnici să stea cu ferestrele închise în plină caniculă.

În Bulgaria, pompierii s-au luptat 10 ore cu flăcările într-o zonă de vile din oraşul Mezdra, la 100 de kilometri de Sofia. Alimentat de vântul puternic, incendiul s-a extins repede şi a cuprins podgorii şi ferme de fructe și legume.

"Am venit în fugă şi am scos furtunurile cu apă ca să salvez casa" spune un localnic.

"Focul s-a răspândit pe 200 de hectare şi a ars iarba uscată, tufişuri, 12 clădiri şi cinci stupi de albine" spune un pompier.

30 de copii de la o grădiniţă de vară au fost în mare pericol - pompierii i-au evacuat doar cu câteva minute înainte ca flăcările să cuprindă clădirea.

"La început, situaţia nu părea aşa gravă, dar vântul a bătut cu putere. Pentru siguranţa copiilor şi liniştea părinţilor, am decis că este mai bine să scoatem copiii de aici, mai ales că grădiniţa este foarte aproape de flăcări" explică o profesoară.

În Belgia a izbucnit cel mai mare incendiu de vegetaţie din ultimul secol

Cel mai fierbinte punct de pe continent este, însă, în Europa de Vest. Avioane şi elicoptere din cinci ţări se chinuie să stingă cel mai mare incendiu de vegetaţie care a izbucnit în Belgia în ultimul secol. Flăcările ard de cinci zile într-o rezervaţie naturală de la graniţa cu Germania.

"Trebuie neapărat să găsim focarele, punctele fierbinți. Și apoi, odată ce le-am găsit, trebuie să le inundăm cu apă ca să stingem focul mocnit" explică pompierul Nicolas Henon.

Suedia, Germania, Olanda şi Norvegia au trimis elicoptere şi avioane de stingere pentru a-i ajuta pe pompierii din Belgia.