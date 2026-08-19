Fundaţia care, în primăvara acestui an, ieşea din anonimat cu campania anti-cezariană, recidivează. Acum împrăştie, tot pe stradă, teorii ale conspiraţiei legate de Volodimir Zelenski sau de preşedintele Chinei. Şi nu de oriunde, ci din buricul târgului, din Piaţa Consţituţiei, sub nasul mai multor structuri de forţă ale statului român.

Dubele sunt parcate la o aruncătură de băţ de Serviciul Român de Informaţii, sub geamul procurorului General, sub cel al ministrului Justiţiei şi în vazul parlamentarilor. Legal sau nu, greu de spus atât timp cât nu le-a mişcat nici poliţia locală. Agenţii au amendat fundaţia cu 12 mii de lei, pentru publicitate stradală ilegală, însă dubele sunt tot acolo. Pentru trecători, mesajele sunt greu de decriptat. Nu ştiu ce să înţeleagă şi de ce tocmai acele nume au fost alese pentru a fi traduse din aşa zisa limbă ocultă. Chiar şi asta sună straniu pentru ei: limba ocultă.

Fundația Corporate Transparency este în spatele campaniei. Pe fiecare dubă, fundaţia a trecut adresa electronică la care pot fi găsite mai multe traduceri din aşa zisa limbă ocultă.

De câteva zile bune, cele șase dube sunt parcate în fața Palatului Parlamentului, în Piața Constituției. O zonă frecventată des atât de localnici, cât și de turiști.

Articolul continuă după reclamă

"În centru acolo are sens pentru că e un simbol al puterii lângă, e un loc foarte vizibil. Și acum, de fapt, infrastructura mobilă a mutat panourile de pe panotajul care ține de administrație orașului și le-a dus într-un spațiu privat, pentru că vorbim de niște camioane care pot să se plimbă, până la urmă", a afirmat Alex Dincovici, antropolog.

Cât despre mesaje...

"În spate cumva e o poveste că totul se leagă cel puțin pe narațiunea aceea pe care o prezintă despre o conspirație China-Tibet, sistem bancar mondial și alte chestiuni care par complet deconectate. Nu există, cumva, rădăcini ale acestui tip de conspirații pe care să le găsim pe undeva, că nu e cum sunt cele cu pământul plat sau cu dârele lăsate de avioane sau altele care au circulat foarte mult în spații publice. Dar e cumva, e la fel, doar că aici sunt niște jocuri de cuvinte, anagrame, care nu au nicio legătură, de fapt, cu realitatea, dar, cum spuneam, e foarte ușor să te joci cu litere și cuvinte și să creezi niște formațiuni", a conchis Alex Dincovici.

În luna aprilie, aceeaşi fundaţie a umplut cu oraşul cu mesaje controversate despre nașterea prin cezariană. În scurt timp au fost îndepărtate din București, la solicitarea Primăriei Capitalei.

Nici atunci şi nici acum, reprezentanţii fundaţiei nu au putut fi contactaţi de reporterii Observator pentru a şi explica demersul.