IMM România: Antreprenorii, sufocaţi de criza economică și politică. "Nu se mai fac angajări"

Mediul de afaceri traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, avertizează președintele IMM România, Florin Jianu. Potrivit unui sondaj prezentat în cadrul unei conferințe dedicate întreprinderilor mici și mijlocii, antreprenorii reclamă creșterea costurilor, scăderea vânzărilor și presiunea fiscală tot mai mare, iar mulți iau în calcul concedieri sau chiar închiderea firmelor.

"Concluzia noastră la acest sondaj este că România nu mai are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern care să traseze liniile pentru următorii 10 ani", a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Potrivit datelor prezentate de IMM România, 74% dintre respondenți spun că au fost afectați de contextul economic și politic actual.

"Principalele probleme sunt creșterea costurilor la materiile prime, gaze, combustibil și scăderea vânzărilor", a spus Florin Jianu.

Acesta a precizat că doar 2% dintre antreprenori afirmă că nu întâmpină probleme în această perioadă.

"Putem trage concluzia că întreaga economie este afectată", a adăugat președintele IMM România.

Costuri mai mari și vânzări în scădere

80% dintre antreprenori spun că le-au crescut costurile după deprecierea leului în raport cu euro.

Florin Jianu a afirmat că firmele sunt "sufocate de taxe și impozite" și cer măsuri urgente din partea autorităților.

"Antreprenorii așteaptă scăderea impozitării muncii cu 5%, reducerea impozitului pe dividende la 5% și scăderea TVA", a spus Florin Jianu.

În opinia antreprenorilor, două dintre cele mai neinspirate măsuri fiscale au fost majorarea TVA și creșterea taxării dividendelor.

Potrivit datelor prezentate, din cele aproximativ 900.000 de firme care și-au depus bilanțurile, doar 54% au raportat profit, iar jumătate dintre acestea au declarat un profit mai mic de 10.000 de lei.

"Avem în automotive multe disponibilizări. Agricultura este foarte afectată în această perioadă. Sunt multe companii intrate în insolvență", a mai declarat Jianu.

Nu se creează locuri de muncă. Urmează noi disponibilizări

Florin Jianu a atras atenția și asupra degradării pieței muncii.

"Sunt aproape 50 de mii de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Mai îngrijorător este că nu se creează locuri de muncă", a spus acesta.

"Vestea proastă este că antreprenorii spun că vor exista scumpiri, că se va reduce personalul, iar 10% declară că vor închide firmele. Este o premieră, nu a mai apărut în analizele noastre până acum", a declarat Jianu.

Potrivit acestuia, 23% dintre respondenți spun că vor urma disponibilizări de personal, iar intențiile de angajare sunt extrem de reduse.

"Vestea proastă este că în perioada următoare nu se fac angajări. Sub 10% declară că vor face angajări", a explicat acesta.

Antreprenorii cer măsuri pentru relansarea economiei

Șeful IMM România avertizează că majorarea salariului minim, programată pentru luna iulie, ar putea accentua problemele din economie.

"Majorarea salariului minim vine pe un context dificil pentru mediul de afaceri. Majoritatea companiilor sunt mici și nu mai fac față în această perioadă. De aceea am solicitat Guvernului să menținem anul acesta salariul minim", a spus el.

IMM România solicită și măsuri pentru susținerea lichidității în economie, inclusiv relansarea unor programe de finanțare pentru firme.

"Noi cerem de luni de zile un program de tip IMM Invest. Sunt afaceri cu probleme mari", a afirmat Jianu.

Acesta a subliniat că viitorul premier, indiferent dacă va fi politician sau tehnocrat, trebuie să aibă economia drept prioritate.

"Avem nevoie de un premier care să fie ancorat în realitate", a declarat președintele IMM România.

Conform sondajului prezentat de IMM România, 7 din 10 antreprenori cer ca viitoarea structură guvernamentală să includă un minister dedicat IMM-urilor.

"Concluziile acestui chestionar sunt clare: 7 din 10 antreprenori sunt afectați de criza politică și situația economică. Au crescut costurile, au scăzut vânzările și urmează noi scumpiri", a concluzionat Florin Jianu.

