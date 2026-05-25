Riscăm să pierdem bani din PNRR. Şedinţe cu primarii: trebuie să raporteze stadiul proiectelor până marţi

Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut o şedinţă de urgenţă cu primarii, după ce a discutat cu prefecţii despre banii din PNRR. Semnalul de alarmă transmis este că România riscă să piardă sume importante pentru proiectele care nu sunt gata la timp. Potrivit surselor Observator, fiecare prefect a avut în această dimineaţă videoconferinţe cu primarii din judeţul său, pentru a le cere să înregistreze pe o platformă stadiul proiectelor PNRR, până marţi, 26 mai.

Premierul Ilie Bolojan a participat ieri, împreună cu vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, şi cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la o videoconferinţă cu prefecţii, pentru a analiza cele aproximativ 5.300 de contracte finanţate prin PNRR, la nivelul autorităţilor locale. De asemenea, a fost analizat stadiul reformelor necesare pentru îndeplinirea ţintelor şi jaloanelor asumate în domeniul afacerilor interne prin PNRR.

Guvernul a transmis că premierul Bolojan a cerut prefecţilor "să se mobilizeze cât mai urgent şi să se implice pentru derularea în bune condiţii a proiectelor aflate în implementare la nivelul autorităţilor locale, în special în domeniile dezvoltării, mediului şi educaţiei, finanţate din componenta de grant, astfel încât acestea să fie finalizate până la sfârşitul lunii august, iar România să nu piardă fondurile alocate". Totodată, a fost analizată posibilitatea de transferare pe componenta de împrumut a proiectelor care nu pot fi finalizate la termen.

Potrivit surselor Observator, fiecare prefect a avut în această dimineaţă videoconferinţe cu primarii din judeţul său, pentru a le cere să înregistreze, până marţi, 26 mai, ora 15.00, stadiul proiectelor PNRR pe o platformă.

Premierul interimar a cerut centralizarea datelor privind stadiul real al proiectelor. Colectarea acestor date se va face pe baza unui formular standardizat.

Discuţiile tehnice vor continua miercuri şi joi, în perspectiva următoarei runde de negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene. Datele raportate conform situaţiei din teren vor putea fi verificate ulterior de Comisia Europeană.

De asemenea, în cadrul videoconferinţei de duminică s-a mai stabilit urgentarea verificării cererilor de plată, pentru ca proiectele eligibile şi aflate într-un stadiu avansat să poată fi decontate în timp util.

Totodată, a fost analizat stadiul îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor asumate prin PNRR, inclusiv măsurile legislative necesare pentru continuarea implementării acestora.

Este vorba despre nouă proiecte de lege, cu o valoare cumulată de aproximativ 7,5 miliarde de euro, care urmează să fie transmise Parlamentului până la sfârşitul săptămânii.

Discuţiile au loc în contextul în care unele componente din PNRR, inclusiv ajustarea unor obiective la un nivel realist de îndeplinire, se află încă în negociere cu Comisia Europeană

