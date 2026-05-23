Avem primul acord politic după demiterea guvernului. Partidele din fosta coaliţie de guvenare au ajuns la o înţelegere privind legea salarizării unitare care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Pe scurt, Vor fi schimbate modalităţile de calcul pentru salariile din sistemul bugetar. Dacă până în prezent aveam coeficienţi pe scară de la 1 la 12, pe noua lege a salarizării vor fi coeficienţi de la 1 la 8 şi un salariu de bază de la care porneşte acest calcul între 4.000 şi 4.325 de lei.

Peste un milion de salariaţi vor fi afectaţi de noua lege, în timp ce peste 50% vor avea creşteri salariale de până la 7%. Anvelopa salarială urmează să crească de la 166 de miliarde de lei la peste 170 de miliarde.

Momentan sunt aproximativ 150 de sporuri în vigoare, dar o parte din ele vor dispărea. Mai exact, sporul pentru condiţii vătămătoare care înseamnă 300 de lei, dar şi indemnizaţia de hrană sau sportul de cifru.

Articolul continuă după reclamă

Florin Căruceru Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰