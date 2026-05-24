Un televizor nou, un frigider care să consume mai puţin sau mobila modernă pentru toată casa nu mai sunt priorităţi pentru mulţi români. Într-o vreme în care preţurile cresc de la o zi la alta, oamenii aleg să cumpere strictul necesar şi amână investiţiile mari pentru vremuri mai bune. Retailerii spun că se vede clar schimbarea: produsele scumpe se vând tot mai greu, cumpărăturile de zi cu zi merg înainte.

Cel mai mare retailer online vorbeşte de scăderi pe toate segmentele de produse costisitoare.

"Mă refer la frigidere, maşini de spălat, televizoare. Sunt nişte scăderi la nivelul întregii Românii, de 10% sau poate chiar şi mai mult. Oamenii sunt mai reţinuţi în a face investiţii scumpe, în perioada asta", explică Tudor Manea, CEO retailer online.

"Să acţionăm din perspectiva impulsivă, sau să gândim un pic din punct de vedere financiar. Dacă merită acea investiţie în acest moment", explică Claudiu Trandafir, analist economic.

Totuşi, nu renunţăm la produsele de care chiar avem nevoie.

"Vedem creşteri pe produsele pe care oamenii le cumpără zi de zi. Adică zona de petshop, zona de fashion, cosmetice. Mai vedem creşteri la detergenţi, lucruri pe care oamenii le folosesc în casă", explică Tudor Manea, CEO retailer online.

"Produsele care în mod normal nu erau achiziţionate online, ci de la magazinul din colţ acum se mută şi acestea în online, pentru că sunt din ce în ce mai mulţi comercianţi care dau avantaje clientului, în momentul în care cumpără online", explică Cristi Movilă, Asociația Magazinelor Online.

Retailerii se aşteaptă în continuare la scăderi ale vânzărilor la produsele costisitoare.

"Inflaţia a ajuns la 10,7% în luna aprilie, cel mai mare nivel din ultimul an. Şi va continua să crească în lunile viitoare, e foarte posibil să depăşească 11%. Abia din toamnă am putea să vedem o scădere, aşa că, până atunci, mulţi români vor fi cumpătaţi şi vor cumpăra doar strictul necesar", explică Mădălina Chițac, reporter Observator.

"Speranţa e ca lucrurile să arate mai bine odată cu instalarea unui nou guvern. Al doilea aspect e dat de atragerea fondurilor, ceea ce va avea un impact direct asupra inflaţiei", explică Claudiu Trandafir, analist economic.

Avem deja opt luni consecutive de scădere a consumului.

