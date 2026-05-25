PNL dă un ultimatum PSD: "Să vină cu o soluţie la criza politică. Dacă nu poate, să se dea la o parte"

PNL dă "un ultimatum" PSD să vină în această săptămână cu o soluţie la criza politică, iar, dacă nu poate, să se dea deoparte şi să lase pe alţii să caute una, a transmis, luni, liderul deputaţilor PNL Gabriel Andronache.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 12:23
"PSD parcă a uitat complet de criza politică pe care a declanşat-o. Sunt aproape trei săptămâni de când PSD a dat jos actualul Guvern şi n-are nicio preocupare să vină cu o soluţie pentru România", a scris Andronache, pe Facebook.

El a amintit că de la decizia depunerii moţiunii de cenzură şi până la votarea ei a trecut doar o săptămână, fiind scurtate toate termenele procedurale.

"Deci, PSD s-a mişcat foarte repede când a fost vorba de a distruge ceva, însă acelaşi PSD nu e deloc interesat când vine vorba să pună ceva în loc. Dăm un ultimatum PSD să vină în această săptămână cu o soluţie la criza politică. Dacă nu poate, atunci să se dea deoparte şi să lase pe alţii să caute o soluţie la ceea ce PSD a stricat", a afirmat parlamentarul liberal

