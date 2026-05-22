În Bucureşti, un angajat plătit cu salariul minim nu îşi permite să stea în chirie într-un apartament cu două camere. Preţurile cresc de la o lună la alta, iar pentru mulţi români compromisul a devenit inevitabil: condiţii cât mai modeste, o suprafaţă cât mai mică, amplasament cât mai departe de metrou.

Reporter: Cam în cât timp plănuieşti să te muţi?

Dan Tudoran: Mă gândesc undeva la maximum 2 luni.

Dan Tudoran este student, dar şi angajat. Momentan stă la cămin, dar îşi doreşte să se mute cu chirie. Se gândeşte la un apartament cu două camere, mobilat modern şi cât mai aproape de metrou.

"Nu ştiu dacă mă ajută foarte mult bugetul, care e de aproximativ 400 de euro", a mai spus Dan Tudoran.

Suma nu e suficientă, aşa că va face un compromis.

"Mai pun un pic la buget şi poate o să fie un pic mai departe de metrou. Mă interesează să fie mobilat modern. Mai degrabă aş lăsa puţin la distanţa faţă de metrou în favoarea mobilării mai moderne. [...] Din venitul meu, chiria ar reprezenta undeva la 40%", a mai explicat Dan Tudoran.

Chiriile au crescut cu 7% în ultimul an

Datele arată că, în ultimul an, chiriile au crescut cu 7%. Bucureşti, spre exemplu, se află printre capitalele din Uniunea Europeană unde salariul minim nu acoperă chiria pentru un apartament cu două camere. Zona de nord rămâne cea mai scumpă, cu o chirie medie de 650 de euro pentru un apartament cu 2 camere, în timp ce în sectoarele 5 şi 6, o astfel de locuinţă se închiriază cu 500 de euro.

Un angajat plătit cu minimul pe economie ar trebui să cheltuiască, astfel, întreg salariul şi încă 32% în plus pentru a-şi putea permite această chirie.

"Dacă acum câteva luni închiriam un apartament cu 500 de euro, acum îl închiriam cu 550. De cele mai multe ori, poate şi fără un loc de parcare. [...] În funcţie de apropierea de mijloacele de transport, în funcţie de preferinţe, de confortul pe care îl caută fiecare persoană în parte", a spus consultantul imobiliar Ionela Gruieţi.

Oraşele cu cele mai scumpe chirii din România

"Oraşe precum Cluj-Napoca rămân printre cele mai scumpe din mai multe motive, au un număr mare de angajaţi în IT, ceea ce înseamnă venituri peste medie şi o cerere constantă pentru închirieri. […] În alte oraşe, unde vedem creşteri punctuale de preţ, acestea apar pe fondul unei dinamici mai accelerate a cererii sau a unei oferte mai limitate pe termen scurt", a spus reprezentantul unei platforme online cu anunţuri imobiliare, Cătălina Ciorei.

Nu doar în România chiriile sunt mai mari decât salariile. Se întâmplă asta în alte 15 capitale europene. În Praga, Lisabona, Budapesta, Bratislava şi Sofia, discrepanţele sunt cele mai mari, iar costul mediu al închirierii unui apartament cu două camere depăşeşte salariul minim cu sute de euro. Doar în 5 capitale venitul minim depăşeşte chiria medie.

