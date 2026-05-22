Premierul Ilie Bolojan vrea să fuzioneze două companii energetice de stat

Companiile de stat Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și Electrocentrale Grup, ambele controlate integral de Ministerul Energiei, vor fuziona, prima urmând să o absoarbă pe cea de-a doua, potrivit unui act normativ pregătit de Guvernul demis, în care premierul Ilie Bolojan este și ministru interimar al Energiei, relatează profit.ro .

″Mandatul Consiliului de Administrație și al conducerii executive a Societății Electrocentrale Grup SA încetează de drept începând cu data efectivă a fuziunii, această operațiune reprezentînd o justă cauză, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare″, menționează sursa citată, ceea ce înseamnă că cei care ocupă pozițiile respective în prezent nu vor primi niciun fel de compensații pentru încetarea mandatelor înainte de termen.

Potrivit documentului, Electrocentrale Grup înregistrează pierderi istorice, care afectează semnificativ echilibrul patrimonial și capacitatea de dezvoltare a societății.

În perioada 2013-2024 inclusiv, compania a înregistrat pierderi în 9 dintre anii de activitate, în sumă cumulată de peste 84 milioane lei, iar profit net – doar în 3 dintre ani, de mai puțin de 1,8 milioane lei în total.

SAPE a intrat în atenţia publicului în luna iulie 2025, după ce au apărut informaţii conform cărora angajaţii ar primi un aşa-numit "spor de femeie" şi unde indemnizaţiile s-ar ridica la 56.000 de lei pe lună.

"Este o companie de care am aflat când am ajuns la minister. Ideea companiei este una bună, dar modul în care a fost optimizată cred că lasă de dorit. Concret, gestionează un fond de aproximativ 100 de milioane de euro destinat investițiilor în energie, bani ce pot fi utilizați împreună cu băncile pentru finanțarea unor proiecte mari. În prezent, sunt nemulțumit de cum funcționează compania, motiv pentru care am trimis Corpul de Control la SAPE, pentru a primi un raport oficial privind activitatea și capacitatea managerială a conducerii acestei instituții", a adăugat ministrul Energiei de la acel moment, Bogdan Ivan.

SAPE a luat fiinţă în data de 07.05.2014, în urma procesului de divizare a Sociietății de Distribuție și Furnizare Energie Electrică Electrica S.A. conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 85/2013.

Conform surselor observatornews.ro, procesul de fuziune ar urma să se încheie până la finalul lunii iulie.

