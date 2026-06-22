PSD și Veștea au ajuns la mâna AUR: Au nevoie de 40 de voturi. "Totul depinde de George Simion"

Ore decisive pentru guvernul Adrian Veştea. Diseară, la ora 21.30, este programat votul din plenul reunit iar negocierile par să se ducă până în ultima clipă inclusiv cu parlamentarii AUR.

Se anunță o zi lungă la Parlament. Negocierile pentru votarea Guvernului Adrian Veștea se vor purta până în ultima clipă, om la om. Înainte de vot sunt 9 ore de audieri în comisiile de specialitate pentru miniștrii propuși.

Miniştrii propuşi sunt audiaţi de comisii şi fiecare are la dispoziţie o oră și jumătate pentru a-și expune planul și să răspundă la întrebări.

Plenul reunit al Parlamentului este programat să înceapă de la 21.30 pentru a vota, ședința fiind așteptată să se întindă până la miezul nopții.

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Pentru ca Executivul să treacă, potrivit unor surse din PSD, social-democrații au nevoie de aproximativ 40 de voturi de la parlamentarii AUR.

Adică aproape jumătate din aleșii partidului ar trebui să încalce dispozițiile date de liderii AUR, care spun că diseară nu vor vota Guvernul. Asta în condițiile în care partidul lui George Simion are 90 de senatori și deputați.

"Totul se joacă. Nu e sigur. Totul depinde de Simion. Ne trebuie vreo 40 de voturi ca să fim siguri că trece. Ar fi un damage pentru ei pe termen scurt, dar apoi s-ar legitima, ar spune că avem nevoie de Guvern stabil”, a spus sursa citată.

Dar nici așa nu ar fi suficient ca noul Guvern să fie învestit. Este nevoie de toate voturile senatorilor și deputaților PSD, dar și de ajutor de la toate grupurile suveraniste din Parlament, adică PACE, SOS, UpR și POT.

Toate aceste grupuri suveraniste ar trebui să se alieze și să voteze împreună alături de 40 de parlamentari AUR, grupul minorităților naționale și cei neafiliați, astfel încât Guvernul propus de Veștea să strângă minimul necesar de 233 de voturi pentru a trece de vot.

Rămâne de văzut dacă este posibil, mai ales că liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus în această dimineață că AUR s-ar autodistruge dacă ar vota Guvernul pentru a salva PSD.

"Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?", a scris Petrişor Peiu pe Facebook.

Amintim că PNL, UDMR și AUR au spus că vor ieși din sală la votul în Parlament, în timp ce parlamentarii USR vor fi prezenţi, dar nu vor vota.