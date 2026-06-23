Undă verde pentru preluarea Carrefour de către fraţii Pavăl, proprietarii Dedeman. Ce include tranzacţia

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care frații Pavăl, proprietarii Dedeman, preiau operațiunile Carrefour din România. Vânzarea include magazinele Carrefour, Express, Supeco, dar și serviciul Bringo.

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Pavăl Holding intenţionează să preia grupul Carrefour în România, respectiv Carrefour România, Supeco Investment, Bringo Magazin şi Columbus Active.

Deşi activităţile celor două grupuri implicate în tranzacţie nu se suprapun, autoritatea de concurenţă a analizat posibilele efecte ale operaţiunii, atât pe piaţa achiziţiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare, la nivel naţional, cât şi pe piaţa comercializării cu amănuntul a acestor produse către consumatorii finali.

Astfel, analiza a vizat, pe de o parte, relaţia dintre retaileri şi producători sau distribuitori, în care retailerii acţionează în calitate de cumpărători, iar, pe de altă parte, relaţia dintre retaileri şi consumatorii finali.

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"În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că tranzacţia notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte semnificativă a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal", se arată în comunicatul Consiliului Concurenţei.

Grupul Pavăl Holding, deţinut de Dragoş şi Adrian Pavăl, este prezent în România prin companii active în mai multe sectoare economice, printre care cea mai cunoscută este reţeaua de magazine de bricolaj Dedeman.

De asemenea, Grupul este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice şi para-farmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare şi nealimentare, în special cele destinate copiilor şi mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcţii, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, precum şi activităţi de dezvoltare imobiliară, închiriere şi subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

Grupul Carrefour operează în România magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) şi magazine de tip discount (Supeco). Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.