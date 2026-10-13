Bucureștiul este tot mai aproape de momentul în care șoferii vor putea ocoli complet Capitala pe autostradă. Mai sunt doar câteva tronsoane de deschis, iar unele ar putea fi gata chiar în această lună.

Doar alte două loturi din autostrada A0 Nord ar putea fi gata în jurul zilei de 20 octombrie. Și vorbim despre aproximativ 13 km situați între Afumați și autostrada Soarelui. Este o legătură importantă ce le oferă șoferilor posibilitatea de a circula între DN1, DN2 și A2, ocolind astfel nord-estul Capitalei pe autostradă.

Unul dintre aceste loturi ar fi fost gata deja din luna mai, însă, din cauza lipsei tronsonului de legătură, acesta nu a putut fi folosit deocamdată. După deschiderea acestor două loturi, în luna octombrie, va mai rămâne de finalizat un singur lot, de aproximativ 17 km, în luna decembrie. Acesta ar putea fi gata până la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă că Bucureștiul se va bucura de un inel complet de autostradă.

Autostrada A0 va avea în total aproape 101 km și va prelua o parte semnificativă din traficul deja existent pe actuala centură a Capitalei.