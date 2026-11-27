„Tricolorii” mici s-au impus categoric, cu scorul de 3-0, în partida dintre România U17 și Camerun U17, disputată în cadrul Campionatului Mondial de Fotbal U17. În ciuda prestației excelente a tinerilor fotbaliști români, victoria nu a fost suficientă pentru a le asigura calificarea în faza următoare a competiției.

România U17 – Camerun U17 3-1. "Tricolorii" mici, victorie categorică la Mondial, dar ratează calificarea

Elevii lui Mircea Diaconescu au început în forță partida și au avut mai multe ocazii importante în prima repriză, însă scorul a rămas neschimbat până la pauză.

Repriză secundă excelentă pentru "tricolori"

Naționala României a avut un start spectaculos de repriză secundă. Pădure a deschis scorul în minutul 46, iar Bodnar a dublat avantajul în minutul 49. În minutul 61, Aevoaei a înscris al treilea gol al României, după o preluare cu pieptul și un șut spectaculos.

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Cu aproape 30 de minute rămase de disputat, România se afla la un singur gol distanță de calificarea în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial.

Gol primit în prelungiri și eliminare de la Mondial

În loc să își mărească avantajul, "tricolorii" au făcut pasul în spate, iar camerunezii au pus tot mai multă presiune pe poarta apărată de Coșa. Portarul român a avut mai multe intervenții decisive, însă a fost învins în minutul 90+3, când Hentcho a stabilit scorul final al partidei, 3-1.

România își încheie astfel aventura la Campionatul Mondial U17 încă din faza grupelor. Cu trei puncte acumulate, naționala pregătită de Mircea Diaconescu a terminat pe locul al treilea în grupa K, în urma Mexicului și Venezuelei. Camerun a încheiat competiția pe ultimul loc al grupei, fără niciun punct.

România U17 – Camerun U17. Echipele de start

România: Cosa, Paul, Bencze, Mănăilă, Corduneanu, Corlat, Pădure, Muntean, Precup, Tripon, Bodnar Selecţioner: Mircea Diaconescu

Camerun: Missinga, Mbinde, Bolo, Kenfack, Mbabi, Ndjomou, Soudeisse, Nkoto, Eone, Sandio, Mba Selecţioner: T. Libiih