Primul smartphone al copilului e o sabie cu două tăișuri pentru părinți. Fără el, comunicarea e mai greoaie, iar cel mic poate fi marginalizat de colegi. Cu el, riscă să fie expus la alte riscuri: rețele sociale, conținut nepotrivit, prea mult timp petrecut online sau, mai grav, expunere la fel și fel de necunoscuți. Specialiștii ne recomandă acces treptat și ne avertizează că folosirea timpurie a smartphone-ului poate afecta dezvoltarea copilului.

De ani buni, telefonul mobil nu mai este, pentru mulți copii, un simplu mijloc de a-și contacta părinții. A ajuns un instrument prin care intră în grup, vorbesc cu prietenii, află ce se întâmplă la școală sau își fac planuri pentru timpul liber.

"Comunic cu prietenii, să mă uit pe social media. Alți copii aveau și eu nu și atunci mi-a luat și mie telefon. Aveam acord parental", spune un copil.

Rani are 11 ani, iar primul telefon l-a primit încă de la vârsta de 4 ani.

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"Cam toată lumea are din școală și din afară, toată lumea are. Normal, părinții mei nu prea susțin rețelele de socializare, mai mult să am un telefon să vorbesc, să comunic cu ei. Dar mai stau din când în când pentru a mă elibera așa după școală", povestește Rani.

Telefonul, motiv de excludere sau chiar de bullying

Grupurile clasei, conversațiile dintre prieteni, invitațiile sau glumele continuă după terminarea orelor, pe telefon. Au fost însă și cazuri în care lipsa telefonului a devenit motiv de excludere din grupul de colegi sau, mai rău, de bullying.

"În prima zi în care a fost fetița la școală, chiar mi-a spus că o colegă i-a spus că, uite, eu am telefon sau ceva de genul acesta. Și mi-a spus că ea de ce nu are. Trebuie să mai studiez puțin și ce zic ceilalți părinți, dar sigur, acum nu", spune un părinte.

Nu toți părinții reușesc să își țină copiii departe de tehnologie.

Părinte: Din păcate, da.

Reporter: De ce?

Părinte: Pentru că este nevoie să păstrăm legătura când noi suntem la serviciu. Îi trebuiesc anumite aplicații și la orele de engleză pe care le face suplimentar în afara școlii.

"Un smartphone atât de mic poate deschide o lume foarte mare. Rețele sociale, jocuri, fotografii, locație, dar și necunoscuți. La 11 ani, 83% dintre copii au deja propriul telefon. Așa că provocarea pentru părinți nu este doar când îl cumpără, ci cât din această lume îi lasă copilului la îndemână", explică reporterul Observator Oana Bogdan.

Cum îţi protejezi copilul când are deja un smartphone

Pentru copiii care au deja smartphone-uri, accentul ar trebui să cadă pe reguli, control parental, conturi private și recunoașterea pericolelor din online.

"Nu este recomandat să fie oferit un smartphone pentru copiii mai mici de vârsta de 13 ani, pentru că ei se află în perioada de dezvoltare, atât din punct de vedere cognitiv, cât și din punct de vedere al înțelegerii limitelor și a modalității de interacțiune socială", spune psihologul Mirela Bădica.

"Fără telefon în dormitor noaptea, educație prin exemplul personal, de ce nu. Comunicare prin care nu interzicem utilizarea rețelelor sociale", spune specialistul în siguranța online Anca Chiru.

UNICEF recomandă ca un copil care întâlnește în online ceva care îl sperie sau îl face să se simtă inconfortabil să știe dinainte că poate vorbi deschis cu părinții săi despre asta. În România, vârsta medie la care un copil primește primul smartphone este de 11 ani, dar unul din patru copii are deja propriul telefon înainte să împlinească 8 ani. În adolescență, timpul petrecut în lumea digitală crește: lăsați nesupravegheați, tinerii ajung și la o medie de 9 ore de divertisment pe zi.