Video O noua specie de pisică sălbatică, descoperită în munții Boliviei. Imagini rare cu "Tilcayo"
O nouă specie de pisică sălbatică a fost descoperită în Bolivia, pentru prima dată în lume în ultimii 100 de ani. Micul animal, botezat "tilcayo", trăiește în regiunea montană Los Yungas și este deja considerat o specie amenințată cu dispariția.
Micul animal, cu blana pătată şi o lungime de aproximativ 45 de centimetri, a fost identificat în regiunea montană Los Yungas, la aproximativ 90 de kilometri nord-est de La Paz, scrie Agerpres, care citează AFP.
Localnicii i-au spus "tilcayo", denumire care a inspirat noul său nume ştiinţific, Leopardus tilcayo.
Acesta este un "eveniment marcant, deoarece, de 100 de ani, nicio nouă specie de pisică sălbatică nu a mai fost descrisă în lume", a declarat Paola Nogales-Ascarrunz, exploratoare la National Geographic, potrivit Agerpres.
Cea mai recentă descoperire similară a fost cea a pisicii din pampasul uruguayan, în 1923.
Leopardus tilcayo "este puţin mai mică decât o pisică domestică, are urechile rotunjite" şi blana pătată, a precizat biologul.
Confundat cu o pisică obişnuită, un mascul de tilcayo a fost adoptat de o familie care, constatând că nu avea un comportament normal, l-a predat unui adăpost pentru protecţia animalelor.
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Un alt exemplar, o femelă, a fost salvată după ce a fost agresată într-un sat. Ea a fost apoi eliberată în natură.
Cele două exemplare au fost supuse unor analize genetice aprofundate, iar rezultatele cercetării au fost publicate joi în revista ştiinţifică Current Biology.
Specia a fost descoperită, deocamdată, doar în Bolivia, a precizat Nogales, potrivit căreia aceasta este "ameninţată cu dispariţia".