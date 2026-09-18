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Video O noua specie de pisică sălbatică, descoperită în munții Boliviei. Imagini rare cu "Tilcayo"

O noua specie de pisică sălbatică, descoperită în munții Boliviei. Imagini rare cu "Tilcayo" O noua specie de pisică sălbatică, descoperită în munții Boliviei. Imagini rare cu "Tilcayo" - captură Facebook / PIF Bolivia
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Editor Nicu Tatu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 18.09.2026, 13:29 | Modificat la 18.09.2026, 13:29

O nouă specie de pisică sălbatică a fost descoperită în Bolivia, pentru prima dată în lume în ultimii 100 de ani. Micul animal, botezat "tilcayo", trăiește în regiunea montană Los Yungas și este deja considerat o specie amenințată cu dispariția.

Micul animal, cu blana pătată şi o lungime de aproximativ 45 de centimetri, a fost identificat în regiunea montană Los Yungas, la aproximativ 90 de kilometri nord-est de La Paz, scrie Agerpres, care citează AFP.

Localnicii i-au spus "tilcayo", denumire care a inspirat noul său nume ştiinţific, Leopardus tilcayo.

Acesta este un "eveniment marcant, deoarece, de 100 de ani, nicio nouă specie de pisică sălbatică nu a mai fost descrisă în lume", a declarat Paola Nogales-Ascarrunz, exploratoare la National Geographic, potrivit Agerpres.

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Cea mai recentă descoperire similară a fost cea a pisicii din pampasul uruguayan, în 1923.

Leopardus tilcayo "este puţin mai mică decât o pisică domestică, are urechile rotunjite" şi blana pătată, a precizat biologul.

Confundat cu o pisică obişnuită, un mascul de tilcayo a fost adoptat de o familie care, constatând că nu avea un comportament normal, l-a predat unui adăpost pentru protecţia animalelor.

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Un alt exemplar, o femelă, a fost salvată după ce a fost agresată într-un sat. Ea a fost apoi eliberată în natură.

Cele două exemplare au fost supuse unor analize genetice aprofundate, iar rezultatele cercetării au fost publicate joi în revista ştiinţifică Current Biology.

Specia a fost descoperită, deocamdată, doar în Bolivia, a precizat Nogales, potrivit căreia aceasta este "ameninţată cu dispariţia".

Nicu Tatu
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